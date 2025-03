Padre e figlio minorenne fermati: droga nascosta in auto e a casa

Durante controlli tra Ortona e Francavilla al Mare, la Guardia di Finanza ha sequestrato hashish, marijuana e cocaina, denunciando padre e figlio minorenne per detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso di operazioni straordinarie effettuate tra gennaio e febbraio nelle zone di Ortona e Francavilla al Mare, la Guardia di Finanza di Chieti ha intensificato i controlli per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Le attività si sono concentrate in aree frequentate da giovani e nei pressi di istituti scolastici, specialmente durante il periodo del Carnevale. In totale, sono stati sequestrati 170 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina.

Durante uno di questi interventi, le Fiamme Gialle hanno fermato un veicolo con a bordo un uomo e suo figlio minorenne. Il comportamento nervoso del padre e il tentativo del ragazzo di nascondere un marsupio sotto la giacca hanno insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo. All'interno del marsupio sono state trovate diverse dosi di hashish e una somma di denaro contante. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti nell'abitazione del genitore.

In totale, quattro persone sono state segnalate alla Prefettura di Chieti per possesso di droga per uso personale, mentre tre individui, tra cui il suddetto padre e figlio, sono stati denunciati alle procure competenti per detenzione ai fini di spaccio. Le indagini proseguono per identificare i potenziali acquirenti delle sostanze, presumibilmente giovani della zona.

Questa operazione sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante nelle aree sensibili e la necessità di interventi mirati per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, coinvolgendo anche le fasce più giovani della popolazione.