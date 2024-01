Palazzo Margherita appena Ricostruito Apre alle Scuole

Il Consiglio Comunale dell’Aquila a Palazzo Margherita potrà essere visitato dalle scuole aquilane. Su proposta del Presidente del Consiglio Roberto Santangelo, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato infatti il progetto per coinvolgere scuole elementari e medie del Capoluogo.

“È importante che le giovani generazioni entrino in contatto con il mondo delle Istituzioni cittadine, a partire dalla conoscenza dei luoghi dove si incontra e dibatte l’Amministrazione comunale.”

Spiega il Presidente Santangelo e aggiunge:

“Le sedi istituzionali non sono semplicemente uffici pubblici, bensì spazi a disposizione della cittadinanza, soprattutto quando, come nel caso di Palazzo Margherita, si tratta di edifici storici che meritano di essere visitati e apprezzati da cittadini di ogni età”.