Panettone Barbieri: Il più costoso del supermercato ma delude i critici

Lo chef stellato Bruno Barbieri firma un panettone Motta che non conquista il palato di esperti e consumatori, nonostante il prezzo elevato.

Il panettone Motta firmato da Bruno Barbieri, celebre giudice di Masterchef, si presenta come uno dei protagonisti più pubblicizzati del Natale 2024, ma l’accoglienza da parte di esperti e critici non è stata entusiasta. Nonostante il prezzo più alto tra i prodotti da supermercato, la qualità complessiva non convince, posizionandolo solo al sesto posto nella classifica di Altroconsumo.

La classifica Altroconsumo: Coop batte Barbieri

Secondo l'annuale classifica di Altroconsumo, che combina analisi di laboratorio e prove di assaggio, il panettone di Barbieri è nettamente superato da quello del marchio Coop, risultato primo in classifica. Il dato sorprendente è che il panettone Coop costa circa il 60% in meno rispetto al Motta-Barbieri, che si attesta su un prezzo di 15,18 euro contro una media generale di 6,36 euro.

A pesare sul giudizio non sono solo i costi, ma anche gli ingredienti. Rispetto alla versione Motta del 2023, il panettone Barbieri raddoppia la quantità di uova, mantiene invariato il burro, ma riduce del 10% la frutta secca, che è un elemento distintivo del dolce natalizio.

La bocciatura di Gambero Rosso

Il giudizio di Gambero Rosso non è più lusinghiero. Dopo una prova di assaggio, il celebre portale gastronomico ha stroncato il prodotto, sottolineando diverse criticità. La consistenza, descritta come “pesante” e con un'alveolatura “fitta e stretta”, non evoca la classica morbidezza e leggerezza che rendono il panettone così apprezzato.

Anche il profilo aromatico ha lasciato perplessi: «Un sapore poco equilibrato, con note forzate forse legate agli aromi aggiunti o alla lievitazione». Particolarmente criticate sono le uvette, descritte come “simili alle amarene sotto spirito industriali”. La recensione non risparmia toni severi, intitolandosi emblematicamente: “Che delusione il panettone Motta firmato da Bruno Barbieri!”

Il prodotto più caro ma non il migliore

Il panettone Motta-Barbieri si distingue non solo per il brand di prestigio, ma anche per il prezzo più elevato tra i 12 panettoni e 8 pandori valutati. Tuttavia, non è bastata la firma dello chef stellato a garantire una qualità superiore rispetto agli altri prodotti di fascia più economica.

Per molti consumatori, il panettone di Barbieri rappresenta un esperimento di marketing ambizioso, ma non riuscito. La delusione degli esperti, unita al rapporto qualità-prezzo poco vantaggioso, potrebbe influenzare negativamente le vendite di questo dolce tanto atteso.

Mentre il Natale si avvicina, la sfida per conquistare il cuore (e il palato) dei consumatori resta aperta, ma il messaggio è chiaro: un nome famoso non sempre equivale a eccellenza.