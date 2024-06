Panico in Strada: Pino di 20 Metri si Schianta su Auto in Sosta

Paura questa mattina a Villa Rosa di Martinsicuro, dove un grosso pino marittimo alto circa 20 metri si è abbattuto su tre auto in sosta in via Don Sturzo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni alle vetture sono ingenti. I vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l'area, lasciando le operazioni di rimozione dell'albero al personale del reparto manutentivo del Comune di Martinsicuro.

Lo stesso equipaggio è stato poi chiamato a Tortoreto Alto per un incendio di sterpaglie che minacciava alcune abitazioni isolate e un condominio. Grazie all'intervento con due autopompe, due fuoristrada con modulo antincendio e un'autobotte del Comando di Teramo, le fiamme sono state domate. Un elicottero del Reparto Volo di Pescara ha sorvolato l'area per garantire la sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri di Alba Adriatica e la Polizia locale di Tortoreto.