Panthers Roseto in A1: Trionfo Storico nel Basket Femminile Abruzzese

Davanti a 2.500 spettatori, le Panthers Roseto conquistano la promozione in Serie A1 femminile, chiudendo i playoff imbattute con sei vittorie consecutive.

Le Panthers Roseto, sponsorizzate ARAN Cucine, hanno raggiunto un traguardo storico nel basket femminile italiano, ottenendo la promozione in Serie A1. La squadra abruzzese ha superato in Gara 2 delle finali playoff la formazione lombarda del Costa Masnaga con il punteggio di 76-66, davanti a un pubblico record di 2.500 spettatori al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi.

Guidate dal coach Simone Righi, le Panthers hanno dimostrato una notevole determinazione, chiudendo la post-season con un percorso netto di sei vittorie su sei partite. Il momento decisivo è arrivato nel quarto periodo di Gara 2, quando la squadra ha imposto un ritmo sostenuto, consolidando il vantaggio e assicurandosi la promozione.

Fondata nel 2006, la società ha vissuto una crescita costante, culminata con questo successo che riporta l'Abruzzo ai vertici del basket femminile nazionale. In passato, la regione aveva visto protagoniste in A1 squadre come Marti Pescara, Varta Pescara, Pitagora Pescara e CUS Chieti. Con questa promozione, le Panthers raccolgono un'importante eredità sportiva.

Il sindaco di Roseto, Mario Nugnes, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l'orgoglio della comunità locale nel vedere una squadra cittadina raggiungere tali livelli nel panorama sportivo nazionale.

Con l'ingresso in Serie A1, le Panthers Roseto si preparano ad affrontare nuove sfide, rappresentando non solo la città di Roseto degli Abruzzi, ma l'intera regione, in una competizione che vede tra le protagoniste squadre di alto livello come Venezia, Schio e Sesto San Giovanni .