Papa Francesco: "Il Mondo è Pieno di Magia" - Autobiografia Rivela Momenti Intimi e Sfide

Undici anni dopo il suo iconico "buonasera" in Piazza San Pietro, Papa Francesco rivela gli aspetti più intimi della sua vita e del suo pontificato nell'attesa autobiografia intitolata "Life. La mia storia nella Storia", scritta in collaborazione con Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset e suo amico personale. Il libro, edito da HarperCollins, offre un affascinante racconto degli ottantotto anni di vita di Jorge Mario Bergoglio, intrecciati con i grandi eventi storici, dalla tragedia di Hiroshima alla pandemia di Covid-19.

In un articolo anticipato sul Corriere della Sera a cura di Aldo Cazzullo, vengono svelati alcuni estratti significativi. Papa Francesco non esita a parlare delle sfide affrontate, inclusi momenti di sospetto e critiche. Rivela che in Vaticano c'erano coloro che attendevano la sua morte, pensando già a un nuovo conclave. Tuttavia, egli rimane saldo nei suoi propositi, rifiutando di cedere alle pressioni.

Nel corso dell'autobiografia, Papa Francesco affronta una serie di temi delicati, inclusi gli episodi della sua vita personale. Ammette di aver avuto una breve infatuazione durante il suo tempo al seminario, confessando di aver trovato affascinante una ragazza presente al matrimonio di uno dei suoi zii. Tuttavia, questa piccola "sbandata" non ha scalfito la sua determinazione nella vocazione religiosa.

Il Papa affronta anche questioni etiche e sociali, condannando fermamente l'aborto e le pratiche dell'utero in affitto, sottolineando il suo impegno per la difesa della vita umana dalla concezione fino alla morte. Egli si difende dalle accuse di complicità con la dittatura argentina, sostenendo di essere sempre stato contrario a tali atrocità e di essere stato perseguitato per la sua opposizione.

Infine, Papa Francesco affronta il delicato argomento delle dimissioni papali, ribadendo che il ministero petrino è "ad vitam" e che non considera seriamente l'ipotesi di un suo ritiro. Nonostante le sfide e le speculazioni, il Papa rimane saldo nella sua missione e nella sua fede, pronto ad affrontare i progetti futuri con fiducia e determinazione.