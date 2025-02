Papa Francesco sta meglio: la commovente risposta sulla perdita di un figlio

Il Papa, ricoverato da 14 giorni al Policlinico Gemelli, si sveglia, segue la terapia e riflette sulla sofferenza della perdita di un figlio.

Le condizioni di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da 14 giorni, sono stabili e in miglioramento, secondo quanto riferito dalle fonti vaticane. Il Pontefice, che ha cominciato a seguire le sue terapie quotidiane, ha anche fatto colazione e si è sottoposto a ulteriori analisi mediche. Attualmente, Francesco è ancora sotto ossigenoterapia, ma il suo umore rimane positivo, nonostante la lunga degenza.

Nel frattempo, il Papa ha risposto a una lettera di una madre che ha perso il figlio, una tragedia che ha toccato profondamente il Santo Padre. Nella sua risposta, Papa Francesco ha scritto: «Non ci sono parole per descrivere il dolore di un genitore che perde un figlio. La vedova ha un nome, l'orfano anche, ma per un genitore che affronta questa perdita, nessuna parola può essere sufficiente». Il Pontefice ha poi condiviso un messaggio di speranza, citando San Giovanni Paolo II: «Non vi è male da cui Dio non sappia trarre un bene maggiore».

La dichiarazione, scritta prima del suo ricovero, riflette il profondo dolore e la solidarietà di Papa Francesco verso chi soffre, dando speranza attraverso la sua fede. I fedeli continuano a pregare per la sua guarigione, e le iniziative di preghiera si stanno diffondendo in tutto il mondo.