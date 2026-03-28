Pasqua a rischio maltempo: modelli divisi e Italia sotto osservazione meteo

Settimana Santa dinamica con freddo e perturbazioni, mentre per Pasqua e Pasquetta resta alta l’incertezza tra scenari instabili e possibili schiarite

La Settimana Santa si avvia verso condizioni ancora instabili e spesso caratterizzate da temperature sotto la media, con l’alta pressione che fatica a imporsi sul bacino del Mediterraneo. Le correnti provenienti dal Nord Atlantico continueranno a influenzare il quadro meteorologico, risultando più incisive soprattutto al Centro-Sud, dove sono attese precipitazioni frequenti e nevicate sui rilievi. Il Nord, invece, dovrebbe restare più spesso ai margini, con condizioni generalmente più asciutte.

Per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta, il quadro resta ancora incerto. I modelli previsionali mostrano infatti una situazione divisa, con due possibili scenari: uno più instabile, che vedrebbe un coinvolgimento maggiore del Centro-Sud, e uno più stabile, legato a una maggiore presenza dell’anticiclone. Al momento, la tendenza più probabile sembra quella di una variabilità diffusa, con fenomeni che potrebbero interessare in particolare il Sud e parte del Centro, ma con margini di cambiamento ancora elevati.

Nel dettaglio, ecco l’evoluzione giorno per giorno:

LUNEDÌ 6 APRILE – Stabilità prevalente e clima più tranquillo

Al Nord condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi su pianure e coste, mentre qualche nube interesserà le Alpi.

Al Centro prevalgono schiarite lungo il versante tirrenico, con cieli sereni o poco nuvolosi anche sull’Adriatico.

Al Sud situazione analoga, con nubi sparse ma senza fenomeni rilevanti. Le Isole maggiori vedranno ampie schiarite.

MARTEDÌ 7 APRILE – Variabilità senza fenomeni significativi

Al Nord si alternano nubi e schiarite, senza precipitazioni di rilievo.

Al Centro condizioni in prevalenza stabili, con cieli sereni sull’Adriatico e qualche nube sul versante tirrenico.

Al Sud tempo generalmente asciutto, con nuvolosità irregolare e ampie schiarite.

MERCOLEDÌ 8 APRILE – Ancora tempo stabile e clima mite

Giornata caratterizzata da una diffusa stabilità su gran parte della Penisola.

Al Nord, al Centro e al Sud prevalgono nubi sparse alternate a schiarite, senza fenomeni significativi. Clima nel complesso più mite.

GIOVEDÌ 9 APRILE – Torna il maltempo con piogge e neve

Peggioramento più marcato.

Al Nord aumento della nuvolosità con piogge deboli e nevicate sulle Alpi.

Al Centro piogge più diffuse, soprattutto su Toscana e Lazio, con neve sull’Appennino.

Al Sud condizioni di maltempo diffuso, con piogge anche di moderata intensità e fenomeni sulle Isole maggiori.

VENERDÌ 10 APRILE – Migliora ma resta variabile

Al Nord persistono condizioni variabili con qualche pioggia residua.

Al Centro e al Sud tornano schiarite, con nuvolosità irregolare ma fenomeni limitati. Clima più stabile rispetto al giorno precedente.

SABATO 11 APRILE – Nuovo peggioramento in arrivo

Si conferma una nuova fase di instabilità diffusa.

Al Nord tornano piogge e nevicate sulle Alpi.

Al Centro precipitazioni più insistenti sul versante adriatico e neve sui rilievi.

Al Sud condizioni di maltempo, con piogge diffuse e locali rovesci anche sulle Isole maggiori.

Nel complesso, la tendenza evidenzia una fase meteorologica ancora dinamica e incerta, con frequenti cambiamenti e una maggiore esposizione del Centro-Sud alle perturbazioni. Le previsioni per Pasqua e Pasquetta restano quindi da confermare nei prossimi aggiornamenti, vista la variabilità degli scenari in gioco.