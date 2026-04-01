Pasqua cambia tutto: stop al maltempo e arriva la prima vera primavera

Dopo giorni di instabilità e piogge diffuse, l’Italia si prepara a un miglioramento generale con temperature in aumento e condizioni più stabili su gran parte del territorio.

L’Italia si avvia verso un deciso cambio di scenario meteo: dopo una fase caratterizzata da piogge, neve e instabilità diffusa, il periodo di Pasqua porterà un miglioramento progressivo con l’arrivo dei primi tepori primaverili.

Nella giornata di giovedì persisteranno condizioni di instabilità soprattutto al Centro-Sud, con piogge sparse e nevicate sui rilievi appenninici, mentre il Nord potrà contare su tempo stabile e ampi spazi soleggiati. Le temperature resteranno ancora contenute, con valori più bassi lungo il versante adriatico.

Venerdì segnerà un primo passo verso la stabilità: il sole sarà protagonista su gran parte del Nord, mentre al Centro resisteranno solo gli ultimi fenomeni, in particolare sull’Abruzzo, con residui rovesci e neve in montagna. Al Sud continuerà una certa variabilità, ma con fenomeni meno diffusi e temperature in graduale aumento.

La svolta più evidente arriverà nel fine settimana. Sabato il tempo sarà prevalentemente stabile su quasi tutta la Penisola, con solo locali disturbi pomeridiani tra Calabria e Sicilia. Il resto del Paese godrà di cieli sereni o poco nuvolosi e di un clima più mite.

Per domenica di Pasqua, le previsioni indicano condizioni generalmente soleggiate sia al Nord che al Centro, con qualche nube sparsa al Sud ma senza fenomeni rilevanti. Una situazione che favorirà le attività all’aperto e gli spostamenti.

Anche nei giorni successivi, tra lunedì e martedì, il quadro resterà stabile con temperature in aumento e valori che potranno raggiungere e superare i 20 gradi in diverse aree del Paese. Solo locali annuvolamenti interesseranno alcune zone, senza particolari criticità.

Il passaggio da una fase perturbata a un contesto più stabile segna l’ingresso nella vera stagione primaverile, con condizioni più favorevoli e un generale miglioramento del clima su tutto il territorio nazionale.