Passaporti alle Poste: richieste record nei Comuni più piccoli d’Abruzzo

La semplificazione del progetto "Polis" rivoluziona il rilascio dei passaporti, con oltre 240 domande gestite in pochi mesi.

Il servizio di richiesta e rinnovo del passaporto presso gli uffici postali nei piccoli Comuni dell’Abruzzo ha registrato un vero boom. Dal lancio del progetto "Polis", realizzato grazie alla collaborazione tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e quello delle Imprese e del Made in Italy, oltre 240 pratiche sono state avviate nei 39 uffici abilitati della regione.

Il progetto è stato introdotto inizialmente, a maggio, in 14 sedi della provincia dell’Aquila, e successivamente, da luglio, esteso a 25 uffici delle altre province. Grazie a questa iniziativa, i cittadini residenti nei Comuni coinvolti possono richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto direttamente all’ufficio postale, senza dover recarsi in Questura. Il servizio offre anche l’opzione di ricevere il documento comodamente a casa tramite posta raccomandata.

I numeri del successo: Cepagatti in testa

Tra gli uffici che hanno gestito il maggior numero di richieste spicca quello di Cepagatti, in provincia di Pescara, con ben 46 pratiche registrate. Lo seguono Orsogna (Chieti) con 33 richieste e Atri (Teramo) con 28. Anche i centri più piccoli, come Montebello sul Sangro (Chieti), con appena 86 abitanti, hanno sfruttato il nuovo servizio, dimostrando quanto sia apprezzata questa innovazione.

Le testimonianze dei cittadini

I benefici del progetto emergono chiaramente dalle esperienze degli utenti. La signora Carla Travaglini, residente a Orsogna, ha raccontato: "Ho richiesto il passaporto allo sportello e, dopo soli quattro giorni, l’ho ricevuto a casa". Anche Oreste Fonzi, direttore dell’ufficio postale di Cepagatti, ha sottolineato il successo dell’iniziativa: "Il 90% dei richiedenti ha scelto la consegna a domicilio".

Un ulteriore esempio di quanto il servizio sia utile arriva da Balsorano, il comune della provincia dell’Aquila più distante dal capoluogo, a ben 85 chilometri. Gabriella Perruzza, avvocato locale, ha apprezzato il risparmio sia in termini di tempo che di costi: "Senza questo servizio, avrei dovuto coprire due volte una distanza complessiva di 340 chilometri, con un viaggio di oltre 4 ore".

Prospettive future

Al momento, il servizio è attivo in 19 uffici della provincia di Chieti, 14 in quella dell’Aquila, e 3 rispettivamente nelle province di Pescara e Teramo. L’obiettivo è espandere progressivamente questa possibilità a tutti gli uffici postali, inclusi quelli nei Comuni con più di 15.000 abitanti, migliorando ulteriormente l’accessibilità per i cittadini.

Con un sistema più vicino ai bisogni delle persone e che riduce i disagi legati alla burocrazia, il progetto "Polis" si conferma un passo importante verso una gestione più moderna ed efficiente dei servizi pubblici.