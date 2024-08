Patenti Facili: Scoperta Truffa negli Esami, Indagati Candidati e Scuole Guida

La polizia stradale ha scoperto un sistema di truffa negli esami per la patente, coinvolgendo candidati e titolari di due scuole guida nelle province di Chieti e Pescara. L’indagine, coordinata dalla Procura e condotta dalla squadra di Polizia giudiziaria di Chieti, ha portato all’iscrizione di sei persone nel registro degli indagati, tra cui i titolari di due autoscuole.

Il Sistema di Frode

Le indagini, durate diversi mesi, hanno rivelato che, grazie alla complicità di alcune autoscuole, venivano presentate domande di esame per la patente con i dati anagrafici dei candidati effettivi, ma con le foto di complici provenienti dalla Puglia. Questi "sostituti" partecipavano agli esami di teoria e pratica al posto dei veri candidati, superando facilmente le prove grazie a una preparazione specifica. Il risultato era garantito e ben remunerato.

Dopo aver superato l'esame, la patente ottenuta veniva dichiarata deteriorata, permettendo così la sostituzione della fototessera con quella del reale titolare anagrafico. In questo modo, la patente risultava regolare durante i controlli, avendo dati e foto coerenti con il possessore.

Procedimenti Penali e Indagini in Corso

A seguito della scoperta del sistema fraudolento, sono stati avviati due procedimenti penali che vedono coinvolti non solo i candidati e i loro sostituti, ma anche i titolari delle autoscuole che hanno facilitato la frode. Uno dei titolari è stato trovato in possesso di documenti falsi, utilizzati per la sostituzione di persona di un candidato con un soggetto residente nel Foggiano, che aveva sostenuto gli esami al suo posto.

Le autorità continuano a indagare per individuare ulteriori casi simili e capire l'entità del fenomeno, che mette in luce un sistema ben organizzato per aggirare le regole degli esami per la patente di guida.

Implicazioni e Reazioni

La scoperta di questa truffa ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale e sull’integrità del processo di rilascio delle patenti. Le autorità stanno ora cercando di comprendere l'intera portata della frode e prendere le misure necessarie per prevenire futuri casi di falsificazione negli esami di guida. La vicenda ha acceso i riflettori sulla necessità di un controllo più rigoroso e di verifiche più approfondite durante il processo di rilascio delle patenti, per garantire che solo i candidati realmente preparati e meritevoli ottengano la licenza di guida.