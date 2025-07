Paura a Collecorvino: legnaia esplode in fiamme, 50 quintali distrutti!

Un incendio improvviso ha devastato una tettoia contenente oltre 50 quintali di legno in via Santa Marina, mobilitando vigili del fuoco, protezione civile e autorità locali.

Un vasto incendio si è sviluppato ieri pomeriggio a Collecorvino, in via Santa Marina, consumando una tettoia adiacente a un’abitazione. Al suo interno erano stoccati più di 50 quintali di legname, secondo quanto riportato da “Il Centro”. L’allarme è scattato quando i proprietari hanno notato un denso fumo e le intense fiamme, dando immediatamente l’allerta ai soccorsi.

Sul posto sono giunti rapidamente gli agenti della polizia locale, guidati da Alessandro Ortolano, insieme ai volontari della protezione civile. In seguito si sono aggiunti i vigili del fuoco di Penne e i volontari di Montesilvano, che hanno impiegato ore per domare l’incendio. Il sindaco Paolo D’Amico ha attivato il Centro operativo comunale per coordinare le operazioni di emergenza.

Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura di ricovero del legname, estinguendosi solo nel tardo pomeriggio. Sono quindi iniziate le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente, non si registra alcun ferito né intossicato.

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di accertamenti da parte degli inquirenti. L’ipotesi iniziale indaga potenziali ragioni accidentali, come un cortocircuito o una combustione spontanea, ma al momento non esistono conferme ufficiali.

Secondo il portale Virgilio, l’incendio si è scatenato intorno alle 11:45, interessando una tipica legnaia all’esterno dell’abitazione di via Santa Maria (probabile riferimento alternativo per la medesima via Santa Marina). Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito che la situazione degenerasse.