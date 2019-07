Paura a Montesilvano, Ordigno esplode davanti centro estetico

Molta paura per gli abitanti della zona di via Vestina a Montesilvano, per l'esplosione di un ordigno davanti all'ingresso di un negozio.

L'ordigno era collocato sul marciapiede a ridosso di un centro estetico.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone presenti nella zona, ma solo danni alle cose, è infatti andata in frantumi la vetrina del centro estetico ed è stato danneggiato l'appartamento situato sopra di esso.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco, i soccorsi del 118 ed i carabinieri che hanno aperto le indagini sul caso.