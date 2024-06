Paura a Pescara: Tetto a Fuoco in Piazza Troilo

Questa mattina a Pescara un principio d’incendio ha interessato un edificio in Piazza Troilo, che ospita sia abitazioni sia uffici. Le fiamme hanno coinvolto i materiali di coibentazione e impermeabilizzazione sotto la struttura portante del tetto.

Intervenuta prontamente, una squadra dei Vigili del Fuoco ha lavorato per circa due ore per domare l’incendio, reso complicato dalla combustione dei materiali di rivestimento. Sul posto sono giunti anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale per garantire la sicurezza e gestire la situazione. Fortunatamente, non si segnalano feriti.