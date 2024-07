Paura al Centro Commerciale Roma Est: Rapina e Sparatoria in Gioielleria

Questa mattina, una rapina con sparatoria ha scosso il centro commerciale Roma Est. Due uomini a volto coperto hanno preso di mira una gioielleria, esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco prima di fuggire. Non risultano feriti, ma l'episodio ha generato il panico tra clienti e commessi. La polizia è sulle tracce dei responsabili.

L’allarme è scattato poco dopo le 10:30, quando sono stati uditi spari all'interno del centro commerciale. Alcuni commessi, spaventati, si sono chiusi nei negozi. La polizia ha ricostruito che i due rapinatori, dopo aver rubato gioielli dagli espositori, si sono dati alla fuga in auto. L'auto utilizzata per la fuga è stata successivamente ritrovata in via Luigi Crocco, zona Ponte di Nona, poco distante dal centro commerciale. Le indagini proseguono per individuare i responsabili e eventuali complici.

Una commessa di un negozio di cosmetici ha raccontato: "Abbiamo sentito gli spari e poi le urla. Gridavano che c'era un uomo con la pistola. Allora ho abbassato le serrande". Al momento della rapina, la donna era nel negozio con una cliente e si sono nascoste nel retro.

Il centro commerciale, particolarmente affollato per i saldi estivi, è stato teatro di momenti di terrore. Un cliente presente sul posto ha descritto: "Ho visto tante persone uscire frettolosamente con le buste in mano e diverse auto della polizia all'esterno. Inizialmente non capivo cosa stesse succedendo".

Nonostante il conflitto a fuoco tra i rapinatori e una guardia giurata, non si registrano feriti. Le attività nel centro commerciale sono riprese normalmente dopo l'incidente, mentre la polizia continua i rilievi e le ricerche per rintracciare i malviventi.