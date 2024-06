Paura sul Gran Sasso: Escursionisti Tedeschi Sorpresi dal Freddo, Salvati dal Soccorso Alpino

Momenti di paura sul Corno Grande del Gran Sasso dove, nel pomeriggio di ieri, due escursionisti tedeschi sono stati sorpresi dal brusco peggioramento del tempo. L'allarme è scattato intorno alle 16:00, quando la coppia, colta di sorpresa da forti raffiche di vento e non adeguatamente vestita per le condizioni in quota, ha chiesto aiuto.

Il Soccorso Alpino è intervenuto prontamente, mobilitandosi rapidamente dopo la segnalazione. Gli escursionisti, seppur infreddoliti, sono stati trovati in buone condizioni di salute e sono stati recuperati in elicottero senza ulteriori complicazioni.