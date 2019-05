Pausa del maltempo, ma nel week end nuova irruzione artica con pioggia e neve a bassa quota

Sulla Scandinavia si sta organizzando una vasta area depressionaria alimentata da un serbatoio di aria gelida di origine artica che entro la fine della settimana riuscirà a spingersi verso sud, fino a raggiungere il Mediterraneo centrale e l'Italia.

Intorno allo Stivale si genererà così una profonda area depressionaria da cui si dipartiranno fronti perturbati responsabili di diffuse condizioni di instabilità.

Le temperature subiranno un graduale ma sensibile abbassamento entro domenica e con esse anche il limite delle nevicate, previsto a quote piuttosto basse per la stagione.

METEO WEEKEND.

Nel corso di sabato un primo impulso perturbato spostandosi verso est libererà i cieli di Sardegna e Nordovest, dove subentreranno condizioni di variabilità accompagnate da schiarite anche ampie. Agirà però sul resto d'Italia con piogge e temporali su Triveneto e Centro-Sud, specie zone interne e tirreniche, e neve in calo anche sotto i 1500m in serata sulle Alpi.

Sempre in serata recrudescenza dei fenomeni anche sulle pianure del Nordovest, per una ritornante fredda da est che innescherà temporali soprattutto sul basso Piemonte, in sconfinamento a Liguria ed ovest Emilia. Al Centro-Sud le precipitazioni andranno attenuandosi in serata.

Domenica l'ingresso massiccio di aria artica sull'Italia innescherà maltempo su Triveneto, parte della Lombardia, Levante Ligure e soprattutto Emilia Romagna, con piogge e temporali anche grandinigeni che cercheranno di estendersi al Centro, anche se risulteranno più organizzati su Toscana, Umbria e Marche.

Rimarrà in attesa il Sud con tempo più soleggiato e qualche pioggia in arrivo solo in serata sulle zone peninsulari tirreniche.

Temperature in sensibile diminuzione soprattutto al Centro-Nord, tanto che sull'Appennino Emiliano la neve potrà cadere fino a 600/800m, 1000m sul settore umbro-marchigiano.

E sulle Alpi occidentali, dove il tempo andrà migliorando, si raggiungeranno minime da pieno inverno, con punte di -8° a 1500m!