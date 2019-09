Pausa del maltempo prevista per sabato, da domenica ritorno delle piogge

Archiviato l'impulso instabile delle scorse ore, una temporanea rimonta anticiclonica interesserà l'Italia nella giornata di sabato, con tempo in prevalenza stabile e temperature in ripresa, pur su valori sostanzialmente in linea con le medie del periodo o lievemente al di sopra su tirreniche ed Isole Maggiori. Domenica tuttavia avanzerà una perturbazione atlantica legata ad un vortice sulle Isole Britanniche, responsabile dell'arrivo di piogge soprattutto al Nordovest e centrali tirreniche. Lunedì si isolerà una bassa pressione secondaria che attraverserà rapidamente il Centronord rinnovando condizioni di spiccata instabilità con venti in rinforzo e mari molto mossi.

METEO SABATO - Sole prevalente, salvo maggiore nuvolosità su Alpi, Prealpi, Piemonte e Sardegna orientale. Nel corso della giornata nubi in progressivo aumento da Ovest verso Est, con prime deboli piogge tra sera e notte tra Liguria, basso Piemonte, coste tosco-laziali, sparse anche in Sardegna. Qualche pioviggine non esclusa sul resto del Nordovest in nottata. Temperature in lieve aumento, massime in genere tra 23°C e 27°C, anche inferiori sulle adriatiche.

METEO DOMENICA - Piogge e rovesci diffusi su Nordovest e centrali tirreniche, specie dal pomeriggio, in estensione al medio versante adriatico dove comunque i fenomeni saranno più occasionali e intervallati da maggiori aperture. Rischio nubifragi o forti temporali su Liguria, Toscana e dalla sera anche su Lazio e Umbria. Sul Nordest nubi in aumento con precipitazioni in arrivo sostanzialmente dalla sera e in intensificazione notturna. Qualche rovescio o temporale infine possibile anche in Sardenga e sulla Sicilia occidentale; asciutto sul resto del Sud con al più transito di nubi alte, salvo qualche fenomeno entro fine giornata su alta Campania e Molise. Temperature in aumento al Sud e adriatiche per venti di Scirocco anche sostenuti, con mari tendenti a mossi o molto mossi.

TENDENZA METEO LUNEDI' - Ancora rovesci e temporali più probabili su Nordest e versanti tirrenici, venti in generale rinforzo e mari molto mossi.