Pelletteria Made in Italy: export in crescita e investimenti sulla formazione in Abruzzo

La pelletteria made in Italy è famosa in tutto il mondo per via della sua eccellenza. Non stupisce, quindi, che il comparto della moda italiana abbia registrato numeri da record nell’ultimo anno: si parla nello specifico di un valore vicino ai 28 miliardi di euro in sei mesi, con un incremento pari al +7,3% nel 2019. In questo contesto si inserisce la notevole crescita dell’export di articoli di pelletteria italiani registrata di recente e gli ultimi investimenti sulla formazione nel settore in Abruzzo.

La pelletteria italiana alla conquista dei mercati esteri

I numeri dell’export rappresentano senza dubbio uno degli indicatori più importanti sullo stato di salute del mercato. Nel caso della pelletteria italiana si registra un aumento complessivo superiore al 27% nei primi mesi del 2019. Ci si trova di fronte ad un totale di 4,3 miliardi di euro, con una bilancia commerciale da 2,9 miliardi, a sua volta in crescita del +39%. Fra i paesi più importanti verso cui è indirizzata l’esportazione di prodotti di manifattura tricolore troviamo la Svizzera e la Francia, mentre il podio è detenuto dagli Stati Uniti. Tra tutti i comparti, merita una menzione speciale quello delle borse da donna, favorito anche dalle illimitate possibilità di vendita sui portali e-commerce dedicati. Quest’ultimo rappresenta, infatti, un boost notevole per la vendita all’estero dei migliori brand italiani, sebbene si trovino anche prodotti di altri paesi. Per quanto concerne i dati, stando alle ricerche di settore le borse di lusso hanno goduto di una spinta notevole, arrivando ad una crescita record del +26% nel 2019.

L’importanza della formazione: apre NAMI ad Alba Adriatica

Per quanto l’andamento del comparto sia più che positivo occorre investire per assicurare risultati ancora migliori in futuro. Come ogni altro settore artigianale, infatti, anche la pelletteria deve fare i conti con un mondo in continua evoluzione. Di conseguenza, si rende necessario puntare sulla formazione delle nuove generazioni che dovranno affrontare le sfide future. Proprio da tale consapevolezza ha preso vita il progetto attuato nella regione abruzzese, che si dimostra all’avanguardia anche da questo punto di vista. L’apertura ufficiale di NAMI, la Nuova Accademia di Moda Italiana situata ad Alba Adriatica, infatti, fa dell’Abruzzo un importante punto di riferimento nel settore. L’obiettivo della scuola è di formare circa 150 studenti ogni anno, con un focus specifico sulla pelletteria. L’apertura di questa scuola va a inserirsi in un progetto più ampio: l’idea è di creare un network di istituti di formazione specializzati in pelletteria per dare maggior respiro allo sviluppo e alla crescita di questo comparto strategico a livello nazionale.