Pensionamento del Direttore di Neurochirurgia, Danilo Lucantoni, dopo una Lunga Egregia Carriera

L'illustre medico Danilo Lucantoni, a capo dell'Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia presso l'ospedale di Teramo, si appresta a concludere una lunga e prestigiosa carriera medica, con il pensionamento programmato per il 1° ottobre. La sua leadership nel reparto del Mazzini ha lasciato un'impronta significativa, avendo ricoperto la carica di direttore sin dal 2002.

Il Dr. Lucantoni ha dedicato gran parte della sua vita professionale all'azienda sanitaria teramana, dove è stato assunto nel lontano 1980. In quel periodo, il reparto di Neurochirurgia era sotto la guida del pioniere Giorgio Carbonin, che ne aveva fondato le basi negli anni Settanta.

Dopo l'era Carbonin, il Dr. Lucantoni è stato un pilastro del reparto, lavorando a stretto contatto con il Dr. Renato Galzio, che ha diretto il reparto del Mazzini per un lungo periodo. Oltre al suo impegno nella Neurochirurgia, il Dr. Lucantoni ha servito come direttore del Dipartimento di Neuroscienze della ASL di Teramo per oltre un decennio.

L'azienda sanitaria, sotto la guida di Maurizio Di Giosia, esprime la sua profonda gratitudine per i molti anni di servizio impeccabile offerti dal Dr. Lucantoni, augurandogli un meritato e sereno pensionamento.