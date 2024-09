Pensionato investito sulle strisce pedonali, muore poco dopo in ospedale

Un uomo di 87 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. L'anziano è deceduto in ospedale poco dopo l'incidente.

Tragedia a Francavilla al Mare, dove un uomo di 87 anni, Euclide Rinaldo Rodo De Luca, ha perso la vita dopo essere stato investito da una Lancia Ypsilon. L'incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 9:40, sulla Strada Nazionale nei pressi di piazza Sant'Alfonso. Alla guida dell’auto c'era una giovane di 20 anni, originaria della provincia di Chieti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato colpito dall'auto, per motivi che sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma è certo che l’impatto sia stato fatale per il pensionato. Soccorso tempestivamente, l'uomo è stato trasportato all'ospedale, dove purtroppo è deceduto poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.

La giovane conducente, visibilmente sotto shock dopo l'accaduto, si è subito fermata per prestare i primi soccorsi. Le autorità intervenute sul posto hanno avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Saranno fondamentali i rilievi effettuati dalla polizia locale e le testimonianze dei presenti. Si cercherà di capire se fattori come la velocità o eventuali distrazioni possano aver contribuito al drammatico evento.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Francavilla, dove De Luca era ben conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti nelle ore successive alla notizia del decesso, con molti cittadini che hanno espresso vicinanza alla famiglia. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nelle aree urbane, specialmente in prossimità degli attraversamenti pedonali, che dovrebbero rappresentare un luogo sicuro per i pedoni. Troppo spesso, tuttavia, simili tragici incidenti dimostrano la fragilità di chi attraversa la strada, anche in punti segnalati e apparentemente protetti.

La giovane alla guida, che non risultava sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, potrebbe comunque essere indagata per omicidio stradale, una prassi in casi di decessi a seguito di incidenti automobilistici. Il Codice della Strada prevede infatti pene severe in caso di responsabilità accertata, anche in situazioni in cui l'automobilista non abbia rispettato il diritto di precedenza dei pedoni sulle strisce.

Mentre le autorità proseguono nelle loro verifiche, si attende di capire se saranno necessari ulteriori accertamenti, come una perizia tecnica sull’automobile o la revisione delle immagini di eventuali telecamere di sorveglianza presenti in zona, per far luce sulle reali cause dell’incidente.

Questo tragico episodio rappresenta purtroppo l’ennesima vittima della strada, ricordando quanto sia importante mantenere la massima attenzione al volante, soprattutto in aree urbane e nei pressi di attraversamenti pedonali.