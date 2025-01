Pensioni a rischio: Inps blocca il simulatore online per calcolo futuro

Il simulatore Inps per il calcolo della pensione è temporaneamente sospeso. La manutenzione segue le recenti polemiche sui requisiti pensionistici.

Il messaggio “Il servizio di consultazione de ‘la mia pensione futura’ è al momento in manutenzione. Si prega di riprovare più tardi” campeggia sul portale dell’Inps, lasciando gli utenti impossibilitati a verificare proiezioni personalizzate di pensione basate su età e contributi versati. Il blocco del servizio arriva all’indomani della segnalazione della Cgil riguardante l’aggiornamento dei parametri per la pensione di vecchiaia e anticipata, che dal 2027 prevedrebbero uno scatto di tre mesi in più.

Nonostante la tensione suscitata, l’Inps ha prontamente chiarito che al momento non ci sono modifiche nei criteri di accesso ai trattamenti pensionistici, ribadendo che le certificazioni seguiranno le tabelle ufficiali attualmente in vigore.