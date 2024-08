Perdonanza Celestiniana: ECCO I BIGLIETTI. Grandi Nomi e Programma Spettacolare per la 730ª Edizione

Il calendario degli eventi per la 730ª edizione della Perdonanza Celestiniana è stato presentato ufficialmente oggi a Palazzo Margherita, sede del Comune dell’Aquila. La manifestazione, che si svolgerà dal 23 al 30 agosto, vedrà la partecipazione di grandi nomi della musica italiana, tra cui Renato Zero, Achille Lauro, Rose Villain, The Kolors, Pooh, Tiromancino, Colapesce Dimartino, Malika Ayane e Umberto Tozzi.

Il Programma

L’evento, che quest’anno festeggia un’edizione speciale, promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura. I concerti si svolgeranno in diverse location storiche della città, offrendo un mix di tradizione e innovazione.

La Presentazione

Alla presentazione del programma, che si è tenuta a Palazzo Margherita, erano presenti il sindaco e presidente del Comitato Perdonanza Pierluigi Biondi, il direttore artistico Leonardo De Amicis, il vicesindaco Raffaele Daniele e l’assessore al Turismo Ersilia Lancia.

Il sindaco Biondi ha sottolineato l’importanza della cultura per la comunità aquilana, dichiarando:

"La cultura ha sempre più un valore determinante per la crescita della nostra comunità. La Perdonanza ha un programma artistico di altissimo livello, una festa che vedrà la partecipazione di tante generazioni. Ringrazio il maestro Leonardo De Amicis che continua ad accettare questa sfida, che è sempre rischiosa. Si rinnova il messaggio di Celestino ma anche la nostra comunità."

Parole del Direttore Artistico

Il maestro Leonardo De Amicis, che da sette anni è alla guida della direzione artistica dell’evento, ha condiviso il suo entusiasmo e la sua emozione nel vedere la città rinascere:

"Questa è la mia settima edizione, non ci avrei mai scommesso. È una responsabilità, una ricorrenza molto cara agli aquilani. Oggi la Perdonanza viaggia su altri livelli. Chi ha vissuto la tragedia del terremoto sa cosa significa riconquistare spazi di normalità e oggi assistere alla rinascita della città è un’emozione indescrivibile."

Informazioni sui Biglietti

Le modalità per l'acquisto dei biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni. Gli interessati sono invitati a consultare il sito ufficiale della Perdonanza Celestiniana perdonanza-celestiniana.it per aggiornamenti e ulteriori dettagli sugli eventi in programma.

La Perdonanza Celestiniana si conferma quindi come uno degli eventi culturali più attesi dell'estate, capace di attrarre pubblico di ogni età e di celebrare la storia e la rinascita della città dell'Aquila.

Dal 23 al 30 agosto, una settimana di eventi imperdibili a L'Aquila, con spettacoli di musicisti e artisti di fama nazionale e internazionale.

La 730ª edizione della Perdonanza Celestiniana si apre con un ricco programma di eventi che promette di incantare il pubblico.

Venerdì 23 agosto, il Teatro del Perdono, allestito nel piazzale della Basilica di Collemaggio, ospiterà una serata di grande musica a partire dalle 21:30. Sul palco si esibiranno The Kolors, Malika Ayane, Colapesce-Di Martino, Tiromancino e il tenore Gianluca Terranova. Attesissimo il ritorno di Renato Zero, tutti accompagnati dall'Orchestra Sinfonica del Conservatorio 'Alfredo Casella' dell'Aquila e da un coro composto dalle principali compagini del territorio. La serata sarà condotta da Lorena Bianchetti, con la direzione musicale di Leonardo De Amicis e letture a cura di Ambra Angiolini e Luca Violini.

Sabato 24 agosto, la scalinata di San Bernardino ospiterà il Gran Galà delle Stelle, con Eleonora Abbagnato in coppia con Michele Satriano, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma. Si esibiranno anche Rachele Buriassi ed Esnel Ramos, étoile dei Grands Ballets Canadiens, Yana Salenko e Marian Walter, Principal Dancer dell’Opera di Berlino, e Maia Makhateli con Victor Caixeta, Principal Dancer del Dutch National Ballet.

Domenica 25 agosto sarà dedicata a 'L'Aquila suona', un festival di concerti e performance che animano le piazze e i vicoli del centro città, raccogliendo l'eredità della storica 'Isola Sonante'.

Lunedì 26 agosto, la scena musicale di Piazza Duomo sarà dominata da Achille Lauro e Rose Villain.

Martedì 27 agosto, Umberto Tozzi presenterà il suo "Ultima Notte Rosa - The Final Tour" a Collemaggio.

Giovedì 29 agosto, Ezio Greggio sarà a San Bernardino con un one-man-show che celebra i suoi 40 anni di carriera televisiva.

La manifestazione si concluderà venerdì 30 agosto con il tanto atteso concerto dei Pooh a Collemaggio, un evento imperdibile per gli appassionati della storica band.

La Perdonanza Celestiniana 2024 si preannuncia quindi come una settimana di grande spettacolo e celebrazione della cultura e della musica a L'Aquila.