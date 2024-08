Perdonanza Celestiniana, Tour Virtuale per gli Anziani, ma non era meglio una Gita Reale?

Il Comune dell'Aquila ha lanciato una nuova iniziativa per gli anziani del Centro Servizi Anziani (CSA): una scatola di cartone con lenti, brandizzata "Perdonanza Celestiniana 2024", progettata per offrire un tour virtuale dei luoghi dell’evento. Utilizzando uno smartphone e scansionando un QR Code, gli utenti possono esplorare virtualmente i luoghi della storica manifestazione. Tuttavia, il tentativo di unire tecnologia avanzata e esigenze degli anziani potrebbe suscitare qualche sorriso.

Immaginate i vostri nonni, già in difficoltà con le notifiche WhatsApp, alle prese con questa complessa procedura per un tour virtuale. L’iniziativa, promossa dal Sindaco Pierluigi Biondi e supportata dall’assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini, dalla direttrice del CSA Daniela Bafile e dall’europarlamentare Michele Picaro, ha visto un notevole sforzo per spiegare la tecnologia ai 42 residenti della struttura. Speriamo che l’intento sia riuscito a trasformare la complessità in un’esperienza fruibile.

L’azienda che ha fornito il dispositivo descrive la “boarding card” come un visore in cartone certificato FSC, che, una volta assemblato, consente di inserire lo smartphone e utilizzare un’app per visualizzare immagini stereoscopiche in 3D. Il QR Code presente nella scatola consente di accedere al tour virtuale, con istruzioni per facilitare l’uso.

Il Sindaco Biondi ha dichiarato: “La Perdonanza è universale e deve essere vissuta da tutti. Abbiamo sfruttato l’innovazione per superare le difficoltà e condividere questa esperienza con gli ospiti del nostro Centro.” Tuttavia, la chiosa del comunicato stampa ricorda che il tour virtuale permette di esplorare la Basilica di Collemaggio e la Porta Santa da angolazioni inedite. Ma forse una visita reale avrebbe avuto un impatto più diretto.

Alla fine, noi cronisti ci chiediamo se non sarebbe stato più semplice e gratificante organizzare delle visite fisiche per gli anziani. Ma chi siamo noi per giudicare ciò che è più fruibile per i residenti del CSA?