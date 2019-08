Perdonanza Celestiniana, presentato il percorso della Fiaccola del Fuoco del Morrone

Partirà il 16 agosto il tradizionale Fuoco del Morrone, la Fiaccolata che, per il 40esimo anno, prenderà il via dall’eremo di Sant’Onofrio (nei pressi di Sulmona) e raggiungerà L’Aquila venerdì 23, dove, al piazzale di Collemaggio, sarà consegnata al sindaco Pierluigi Biondi per l’accensione del tripode della pace, momento iniziale della 725esima Perdonanza.

L’itinerario sarà quello idealmente percorso da Pietro Angelerio alla fine di agosto del 1294, per arrivare all’Aquila e vestire le insegne di Papa (con il nome di Celestino V), nella basilica di Collemaggio da lui fatta erigere.

La manifestazione, più longeva dello stesso evento celestiniano (è iniziato nel 1980, la Perdonanza nel 1983 e da allora il Fuoco è parte integrante delle celebrazioni celestiniane), è stato presentato stamani alla presenza del vice sindaco e coordinatore del comitato Perdonanza, Raffaele Daniele, e da portavoce del comitato stesso, Massimo Alesii.

Sono intervenuti il presidente del Movimento Celestiniano, Paolo Giorgi, e il presidente del Centro Studi celestiniani, Floro Panti, che da sempre organizzano l’iniziativa, con il supporto dall’Atletica L’Aquila.

“Il Fuoco del Morrone è uno dei cardini insostituibili della Perdonanza – ha affermato il vice sindaco Daniele – e siamo davvero lieti che il consorzio del Movimento Celestiniano, con il suo Centro Studi, abbia dato vita a un programma di spessore per questa ricorrenza, che coniuga i 40 anni di attività con il decennale del sisma dell’Aquila”.

Oltre a questi due elementi, ovverosia il quarantennale dalla prima edizione e il decennale del sisma, al Fuoco del Morrone viene attribuita una notevole importanza “in quanto sarà una delle componenti su cui l’Unesco porrà un’attenzione particoalre, in vista dell’auspicabile riconoscimento della Perdonanza come patrimonio immateriale dell’umanità; decisione che sarà presa a Bogotà, in Colombia, a dicembre”.

“Si è sempre registrata un’accoglienza commovente e molto calorosa da parte delle popolazioni dei centri attraversati dalla Fiaccola – ha aggiunto Giorgi – e, nel quarantennale del Fuoco del Morrone e nel decennale del sisma, siamo certi che il coinvolgimento delle città dove passeremo e dove sosteremo sarà ancora più sentito”.

Il dettaglio del percorso del Fuoco del Morrone è stato illustrato da Floro Panti, organizzatore fin dal 1980 con il Liberi podisti aquilani e presente a tutte le quaranta edizioni. “Proprio in ragione di queste concomitanze – ha osservato – ci saranno alcune novità.

Innanzitutto sarà dato uno spazio adeguato alla parte istituzionale in programma il 16 agosto alla Badia Celestiniana, dove interverranno le maggiori autorità civili ed ecclesiastiche regionali e locali.

Il giorno dopo, il 17, a Sulmona, prima città dove il Fuoco farà sosta, saremo accolti in Cattedrale dal Vescovo di Sulmona-Valva, monsignor Michele Fusco. Poi è in programma la sfilata a San Francesco della Scarpa insieme agli amici dell'associazione celestiniane del Morrone e ai rappresentanti della Giostra.

I tedofori, successivamente, percorreranno tre valli (Peligna, Subequana e Aquilana). Quella di Castelvecchio Subequo, il 18 agosto, sarà un’altra tappa importante con la presenza, anche in questo caso, delle massime autorità civili e dei sindaci della Valle Subequana.

Il 22 agosto, la sera prima dell’arrivo all’Aquila, per la prima volta i tedofori faranno sosta nella frazione di Pianola. Un giusto riconoscimento al luogo dove il Fuoco del Morrone fu ideato 40 anni fa”.

In tutte le tappe della Fiaccola ci sarà il ricordo della tragedia di 10 anni fa

L’ultimo tedoforo, da Pianola all’Aquila, il 23 agosto, sarà Leonardo Puca, il giovane campione dell’Atletica L’Aquila, vincitore degli assoluti italiani universitari che si sono svolti in città a maggio e quarto classificato ai campionati europei under 20 nei 400 ostacoli.