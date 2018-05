Perdonanza, Di Cosimo: "Mai attaccato il sindaco per ritardi nomina Comitato, solo strumentazioni

"Non ho mai accusato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi per i presunti ritardi nell’organizzazione della Perdonanza e nella nomina del relativo Comitato né, tantomeno, ho mai reso dichiarazioni alla stampa di questo tono e con questi contenuti.

Così in una nota l'Assessore alla Cultura del Comune dell'Aquila Sabrina Di Cosimo - Le affermazioni in tal senso che mi vengono attribuite dalla stampa sono pertanto destituite di ogni fondamento e del tutto fuorvianti.

I fatti, per come si sono realmente svolti, sono ben lontani da questa ricostruzione. Sono infatti stata contattata da una giornalista che mi ha chiesto notizie circa la nomina del Comitato Perdonanza, chiedendomi come mai i componenti dell’organismo non fossero stati ancora designati.

Dal canto mio, mi sono limitata a rispondere, semplicemente e senza alcuna polemica, che non spetta a me, ma al primo cittadino, come peraltro ben noto, procedere alla designazione del Comitato e, dunque, non potevo rispondere a domande su una materia che non è di mia competenza.

Ho voluto tuttavia ricordare, dal momento che si parlava di presunti ritardi nell’organizzazione della manifestazione che, già

da tre mesi, abbiamo provveduto alla nomina del direttore artistico, nella persona, di grande spessore e specchiato curriculum, del maestro Leonardo De Amicis, dandone notizia attraverso una conferenza stampa, aggiungendo che siamo già al lavoro con lui per la programmazione dei grandi eventi, comunque di sua competenza.

Nessuna inerzia, dunque, da parte dell’Amministrazione.

Prendo quindi atto, con estrema amarezza, di come mi siano state attribuite, virgolettandole, dichiarazioni che non ho mai reso,

riservandomi di intervenire nelle sedi opportune a tutela della mia persona.

Ribadisco, al contrario, la perfetta sintonia e la serena collaborazione con il sindaco Biondi, in un clima di unità e condivisione che vede la sottoscritta, e il gruppo politico cui appartengo, in atteggiamento di assoluta lealtà e costante collaborazione con il primo cittadino, nell’interesse della nostra comunità.

Forte di questa certezza non consentirò alcun tentativo di strumentalizzare la mia persona e il mio ruolo per colpire il sindaco

e la maggioranza che gli aquilani hanno scelto alla guida della città.