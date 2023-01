Perturbazione atlantica in arrivo sulla Penisola, tornano piogge, temporali, vento e neve

Un'intensa perturbazione sta per raggiungere l'Italia dopo settimane di alta pressione. Si tratta ovviamente della prima vera perturbazione della stagione invernale, capace di riportare, oltre a piogge e temporali, anche la neve in montagna. Vediamo nel dettaglio quando saremo interessati e cosa succederà.

Sabato 7: prima parte della giornata caratterizzata da molte nubi un po' ovunque, specie al Nord e sulle regioni tirreniche centrali. Prime piogge sulla Liguria. Dal pomeriggio peggiora oltre che sulla Liguria, anche in Toscana e Val Padana occidentale con piovaschi sparsi in intensificazione la sera quando avremo anche le prime deboli nevicate sulle Alpi confinali lombarde. Tempo asciutto e qualche schiarita in più su Appennino Centro-meridionale, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Temperature oltre la media.

Domenica 8: piogge e rovesci su tutto il Nord e sulla Toscana con episodi temporaleschi tra Levante ligure e Versilia. Entro sera precipitazioni che coinvolgeranno anche Sardegna, Lazio, Umbria e Abruzzo interno. Maggiori schiarite al Sud e sul medio-basso Adriatico. Nevicate sulle Alpi oltre i 1000-1200m, sopra i 1500-1600 sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature massime in calo al Nord, stazionarie altrove, in rialzo sul versante adriatico con picchi di 16-18°C tra Marche e Puglia. Ventilazione da Sud-Sudovest in netto rinforzo, con raffiche fino a 60-80 km/h la sera su mar Ligure, alto Tirreno e crinali appenninici.

Lunedì 9: perturbazione in spostamento verso Est con maggior coinvolgimento del Triveneto e del Centro-Sud italiano. Possibili temporali tra Lazio, Campania e Nord della Calabria, fenomeni localmente intensi, attenzione. Instabile anche sulle Isole Maggiori. Schiarite dal pomeriggio al Nord-Ovest. Continuerà a nevicare invece solo sulle Alpi confinali oltre i 900-1200m, sopra i 1800m in Appennino. Possibili accumuli pluviometrici totali oltre gli 80mm sulle aree dell'alto Tirreno, Friuli e basso Tirreno. Temperature ancora oltre la media ovunque, massime di 16-18°C su adriatiche e Centro-Sud. Più fresco al Nord, valori massimi compresi tra 9 e 14°C. Vento burrascoso dai quadranti occidentali, raffiche anche oltre gli 80 km/h su mar Ligure e medio-basso Tirreno. Mareggiate sulle coste esposte.