Perturbazione in arrivo al nord, da venerdì prevista neve

L'alta pressione continua a dominare la scena favorendo tempo stabile su gran parte d'Italia nella prima parte della settimana, a parte infiltrazioni umide che raggiungono l'alto Tirreno generando anche alcune locali deboli piogge tra Levante Ligure e alta Toscana.

Poche variazioni fino a giovedì, poi qualcosa inizierà a mutare.

Il flusso perturbato atlantico riuscirà a guadagnare spazio verso latitudini più meridionali ed una perturbazione eroderà parzialmente l'alta pressione innescando un certo peggioramento tra venerdì e sabato al Centro-Nord.

Al suo seguito le correnti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali, determinando un calo delle temperature a partire dal Centro-Nord.

METEO VENERDÌ.

Peggiora in giornata a partire da Alpi occidentali e Liguria con fenomeni in estensione a buona parte del Piemonte, poi anche ovest Emilia e parte della Lombardia entro fine giornata.

Neve su Alpi e Appennino Settentrionale dai 1200/1300m.

Sul resto d'Italia tempo stabile, pur con nubi in aumento serale su Triveneto e regioni centrali tirreniche con qualche fenomeno in serata sull'isola e sull'alta Toscana.

METEO WEEKEND.

Sabato i fenomeni si trasferiranno rapidamente sul Triveneto, qualche fenomeno isolato anche sulle centrali tirreniche, altrove maggior stabilità e tendenza a miglioramento anche sul Triveneto.

Inizieranno a calare le temperature sulle Alpi, domenica su tutto il nord e sulle adriatiche, anche con qualche isolato fenomeno, nevoso sull'Appennino a quote medio-basse. Qualche fiocco a bassa quota possibile anche sul Piemonte occidentale.