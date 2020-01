Perturbazione in arrivo sull'Italia, da venerdì le prime piogge

L'alta pressione che da inizio anno continua a proteggere le latitudini centro-meridionali del Continente sta per subire un attacco in prossimità dell'Europa occidentale dove è già presente da giorni la tempesta Gloria che sta agendo sulla Penisola Iberica.

Parte di essa infatti, seppur molto indebolita, inizierà a traslare verso est puntando il Mediterraneo centrale con una perturbazione che entro venerdì sera raggiungerà Nordovest, Sardegna e medio-alto Tirreno, con le prime piogge, in estensione nel weekend a buona parte d'Italia.

Ancora nulla di fatto sulle altre regioni, dove l'alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile.

METEO VENERDÌ.

Al Nord inizialmente soleggiato salvo qualche nebbia in Val Padana e primi annuvolamenti già presenti su Liguria ed Alpi occidentali.

In giornata nubi in intensificazione al Nordovest con piogge sulla Liguria tendenti a divenire più frequenti sul Genovese, qualche fenomeno in arrivo anche sul Piemonte, specie occidentale, bassa Valle d'Aosta, bassa Lombardia e ovest Emilia con neve sulle Alpi dai 1000m.

Altrove nubi in aumento, salvo schiarite sulle Alpi orientali.

Al Centro iniziali schiarite su adriatiche e zone interne in genere salvo foschie e nebbie sui fondovalle, specie marchigiani, nubi in aumento invece sul versante tirrenico, specie in Toscana.

In giornata peggiora sulle tirreniche con piogge sparse a partire dalle coste tendenti a divenire più frequenti in Toscana con neve sull'Appennino dai 1400m.

Nuvoloso in Sardegna con qualche pioggia sul versante tirrenico e sul settore settentrionale.

Al Sud in prevalenza soleggiato salvo addensamenti sul versante ionico, senza fenomeni.