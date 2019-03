Perturbazione in arrivo sull'Italia, primi segnali di peggioramento nelle prossime ore.

E' un fronte più energetico di quello di lunedì perché associato a maggiori contrasti termici e porterà fenomeni più intensi.

Già a partire dalle prossime ore avremo nubi in aumento e prime deboli piogge al Nordovest poi a fine giornata la parte più attiva della perturbazione entrerà in azione con fenomeni moderati e giovedì saranno coinvolte anche le altre zone. Il resto della Penisola ne sarà poco interessato ad eccezione della Toscana. L'evoluzione sarà accompagnata da un generale rinforzo dei venti e un rialzo termico sensibile al Centro Sud.

Mercoledì:

Nord: nubi in aumento fin dal mattino al Nordovest con tendenza nel pomeriggio a qualche primo debole fenomeno su Alpi occidentali, basso Piemonte e Liguria, nevoso dai 1400m, in serata fenomeni più abbondanti su alto Piemonte e Liguria orientale che andranno a coinvolgere anche l'alta Lombardia, neve sulle Alpi dai 1200-1400m. In nottata situazione analoga con fenomeni a tratti intensi tra alto Piemonte, alta Lombardia e Liguria con neve dai 1000-1400m, qualche fenomeno interesserà anche il Trentino e l'alto Veneto. Il tempo resta buono o discreto sull'Emilia Romagna e sul Friuli per l'intera giornata.

Centro: nubi in parziale aumento sulla Toscana con tendenza tra il tardo pomeriggio e la sera a qualche fenomeno sui settori settentrionali. Nubi sparse senza effetti sul Lazio e sull'Umbria mentre sulle regioni adriatiche non si andrà oltre qualche velatura.

Sud: sarà una bella giornata di sole con l'eccezione di qualche annuvolamento medio alto in transito sulla Sicilia e nubi sparse sull'area tirrenica.

Temperature: in generale aumento al Centro Sud, specie settori tirrenici Sardegna e Sicilia con massime fino a 18-19°, in lieve calo al Nord salvo locali aumenti per l'arrivo del Garbino sull'Emilia Romagna dove le massime potranno toccare i 20°. Minime elevate anche superiori ai 15° su Sardegna e Sicilia.

Venti: Moderati di scirocco con rinforzi entro sera sulle regioni occidentali e l'alto Adriatico.

Mari fino a molto mossi i bacini occidentali e l'alto Adriatico, da poco mossi a mossi gli altri.