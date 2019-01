Perturbazione in transito con ultime piogge e NEVE in montagna. Ecco che tempo farà oggi

Una perturbazione orchestrata da un minimo di pressione ormai sull'Egeo sta agendo su parte delle regioni meridionali e sul medio adriatico, con piogge ed anche qualche temporale.

Fenomeni più intensi si registrano in Abruzzo, dove l'aria fredda che affluisce dai Balcani favorisce anche nevicate a bassa quota, a partire dai 300/400m. Situazione simile nel Molise, dove i fiocchi cadono dai 400m circa. Più a sud qualche pioggia tra Campania interna, Basilicata e Sicilia orientale.

Si segnalano però forti temporali nevosi che nella notte hanno impegnato la Daunia, con accumuli di neve fresca anche di 20cm a 800m di quota. Rovesci molto intensi nella notte hanno impegnato in Sicilia il Messinese, provocando allagamenti sia in città che in provincia e trasformando alcune strade in torrenti a causa del malfunzionamento dei tombini.

Sul resto d'Italia la situazione è decisamente migliore, grazie all'allontanamento del fronte verso sud. Anche sull'Alto Adige le nevicate abbondanti degli ultimi giorni si sono attenuate, ma ora è il pericolo valanghe a preoccupare, pari a 5 (molto forte) nella scala che va da 1 a 5. Già nella giornata di lunedì una grande valanga si è staccata in località Anterselva, isolando la parte alta del paese.

In giornata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi al Sud, dopo che gli ultimi avranno interessato fino al mattino le zone interne di Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale, Campania, Lucania e alta Calabria, con neve a quote collinari. Nel corso del pomeriggio subentro di graduali schiarite, fino a cieli sereni in serata.

Bel tempo prevalente sul resto d'Italia, con qualche velatura a o strato alto in transito al Nord.