Perturbazione in transito sulla Penisola, piogge e temporali dal nord al sud

Dalla tarda serata di martedì una perturbazione ha raggiunto l'Italia a partire dalle estreme regioni nordoccidentali, dando luogo a piogge e temporali che nel corso della notte si sono propagati a Triveneto ed Emilia risultando a tratti intensi.

Rapidamente i fenomeni hanno raggiunto l'alta Toscana e la Sardegna settentrionale con altri temporali e fenomeni che si sono intensificati soprattutto sulla Versilia, dove si contano accumuli pluviometrici anche di oltre 40mm, tutti concentrati in poche ore notturne. Nubi aumentate fin sulle restanti regioni tirreniche con primi piovaschi che hanno raggiunto il Lazio.

PROSSIME ORE.

Al Nord Ampie aperture già in atto al Nordovest, mentre piogge e temporali sparsi insisteranno tra est Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, oltre che in Liguria sullo Spezzino. In giornata comunque si andrà verso un'attenuazione dei fenomeni da ovest con schiarite in estensione verso est. La sera però recrudescenza dell'instabilità sulle coste venete e romagnole per un fronte ritornante da est che porterà nuovi temporali sparsi che si inoltreranno verso ovest fino a basso Veneto ed Emilia centro-orientale.

Al Centro instabilità sul versante tirrenico con piogge e temporali localmente forti e grandinigeni tra bassa Toscana e alto Lazio, ma in esaurimento da nord in giornata con parziali schiarite in estensione sempre dalla Toscana al Lazio. Instabile anche in Umbria ma con fenomeni in attenuazione da nord tra pomeriggio e sera. Sulle adriatiche piogge e qualche temporale sulle Marche, in attenuazione tra pomeriggio e sera, localmente sull'Abruzzo interno, più soleggiato e asciutto invece verso le coste. Temporali attraversano la Sardegna da nord a sud, più deboli sulle zone meridionali e comunque in esaurimento da nord in giornata.

Al Sud instabile in Campania con piogge e qualche temporale dal pomeriggio, specie lungo le coste, temporali in arrivo nel pomeriggio sull'ovest della Sicilia e la sera su gran parte dell'isola. Altrove resiste tempo più soleggiato, ma giovedì peggiora anche sul resto dei settori.

METEO GIOVEDÌ.

Tempo in miglioramento al Nord sin dalle primissime ore della giornata con ampi spazi sereni, salvo residui rovesci fino al mattino sulla Romagna, ma in miglioramento.

Al Centro mattinata instabile sulle adriatiche con piogge e temporali localmente forti che tenderanno però ad esaurirsi dalle alte Marche. Più soleggiato sulle tirreniche salvo qualche pioggia sul basso Lazio. Dal pomeriggio esaurimento dei fenomeni ovunque con schiarite sempre più ampie in estensione da nord. In Sardegna piovaschi nella prima parte del giorno sul versante tirrenico, in successivo miglioramento.

Al Sud diffusa instabilità al mattino sulle zone peninsulari e sul nord della Sicilia con piogge e temporali anche forti tra alta Puglia e interne campane, asciutto su sud Sicilia e regioni ioniche. In giornata esaurimento dei fenomeni e tendenza a schiarite su alta Campania e alta Puglia, ancora instabile e a tratti temporali