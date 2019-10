Perturbazione in transito sulla Penisola, temporali e venti forti su diverse regioni

Nelle ultime 36 ore l'Italia è stata interessata ( e tuttora coinvolta ) da una perturbazione nord Atlantica proveniente dal Nord Europa. Gli effetti di questo fronte sono stati estremamente disomogenei e irregolari, ma non per questo meno intensi anzi.

Ieri rovesci e temporali anche intensi hanno colpito in particolare Nordest e regioni tirreniche, con locali nubifragi, grandinate soprattutto tra Toscana, Umbria, Lazio, poi Campania e localmente il resto del Sud. Registrati picchi di oltre 60-70mm sul basso Lazio, mentre un tornado ha interessato grossetano e viterbese; forti temporali non hanno risparmiato neanche Firenze, poi Roma e Napoli.

Nel corso della nottata poi nuovi rovesci e temporali anche di forte intensità hanno interessato Nordest, Romagna ed alte Marche: picchi di oltre 40-50mm si registrano tra medio-basso Veneto e ravennate, mentre non sono mancate anche locali grandinate in particolare lungo il Po. Raffiche di vento particolarmente intense hanno inoltre colpito la Romagna, anche oltre 100km/h tra Cesenatico e Rimini. Le temperature sono inoltre calate specie nei valori notturni, tanto che sul Montefeltro si sono avuti episodi di grandine o neve tonda sin verso i 1300m. Tra Piemonte ed Ovest Lombardia le temperature sono scese localmente sotto i 12-13°C.



ALTRI TEMPORALI SU MEDIO VERSANTE ADRIATICO E SUD -

In queste ore nuovi rovesci e temporali stanno interessando il Centro in particolare Umbria, Marche, Toscana più orientale e basso Lazio. Nuovi focolai temporaleschi anche al Sud, soprattutto verso le coste della Campania. Residue piogge nel frattempo interessano Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia.

PREVISIONI PROSSIME ORE -

Piogge e temporali sparsi anche di forte intensità sono previsti al Sud, soprattutto peninsulare, nonchè tra Marche, Abruzzo, Umbria, sul Lazio soprattutto centro-meridionale. Sulla Sicilia fenomeni più occasionali e probabili soprattutto sul versante tirrenico e ionico, sporadici acquazzoni non esclusi anche in Sardegna.

Migliora invece sul Nordest, con rasserenamenti in avanzamento dal Nordovest.

In serata/nottata migliora anche al Centro, ancora qualche rovescio sparso invece al Sud.