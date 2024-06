Pesca Illegale: Maxi Multe e Sequestri a Pescara

Pesanti sanzioni e sequestri per pesca illegale a Pescara: la Guardia costiera ha multato per 12mila euro il comandante di un'imbarcazione e il titolare della licenza di pesca. L’operazione, condotta dall’equipaggio della Motovedetta CP 729 e dagli "Ispettori Pesca" del Centro di Controllo Area Pesca della Capitaneria di porto di Pescara, ha portato al sequestro di due reti da traino utilizzate per la pesca “a strascico”.

Le reti, non conformi alla normativa nazionale e comunitaria, avevano maglie non selettive, riducendo drasticamente i limiti fissati per le specie ittiche catturabili. La Capitaneria di porto ha dichiarato: "Le attività illegali accertate evidenziano il ruolo centrale del Corpo delle Capitanerie di porto nel contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU – Illegal, unreported and unregulated fishing), a tutela delle risorse ittiche, delle attività economiche connesse e dell’ambiente marino."

I controlli continueranno senza sosta, soprattutto all'inizio della stagione estiva, quando le coste abruzzesi accoglieranno numerosi turisti provenienti da tutto il territorio nazionale.