Pesca Illegale nella Foce del Fiume Saline: Operazione Contra i Bracconieri

Dopo attenti e prolungati appostamenti, le guardie ittiche, in collaborazione con la Guardia Costiera di Silvi Marina, hanno colto in flagrante un'imbarchi che praticava la pesca illegale nella foce del fiume Saline. Questa nuova azione segue di poche settimane un'altra operazione delle guardie ittiche sulla cattura illegale di anguille nel fiume Pescara.

La segnalazione iniziale è giunta da pescatori sportivi che, la sera del 4 dicembre, hanno avvistato una piccola imbarcazione intenta a calare una rete da posta per la cattura della fauna ittica nella foce del fiume, precisamente all'altezza del Grand Hotel Mediterraneo. Il fiume Saline rientra in un Sito di Interesse Regionale, soggetto a un'ordinanza del sindaco di Montesilvano che proibisce la pesca per motivi di salute pubblica. Inoltre, la Regione Abruzzo lo ha designato come tratto di pesca "No kill" a causa dell'inquinamento.

La presunta violazione dell'ordinanza del sindaco e dell'art. 40 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, che vieta la cattura di specie ittiche con mezzi vietati dalla legge, ha portato le guardie ittiche volontarie a intervenire. Dopo due lunghi appostamenti, durati dalla mattina fino al giorno successivo, le guardie sono entrate in azione.

Il 7 dicembre, alle 6:40, durante l'osservazione, hanno notato due individui a bordo di una piccola imbarcazione bianca proveniente dalla costa di Silvi Marina, calare una rete da posta nella foce. Avvertito il Comando della Guardia Costiera di Silvi Marina, le guardie ittiche, insieme agli agenti di P.G., hanno effettuato il controllo all'arrivo dell'imbarcazione, identificando i due responsabili della pesca illegale. La rete, lunga circa 100 metri, è stata sequestrata, e i pesci catturati sono stati restituiti in acqua. I due individui sono stati sanzionati con una multa di 2.000 euro ciascuno e sono stati denunciati.