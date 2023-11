Pescara Calcio Introduce 'Sistema di Gradimento' per Sanzionare Tifosi Indisciplinati

Il Pescara Calcio ha preso una ferma posizione contro il comportamento indisciplinato dei tifosi, annunciando provvedimenti immediati nei confronti di chi si rende responsabile di azioni contro il regolamento d'uso dello Stadio Adriatico 'Giovanni Cornacchia'.

Nel comunicato ufficiale, la società biancazzurra ha dichiarato di aver identificato, attraverso il nuovo sistema di videosorveglianza, lo spettatore che ha lanciato un fumogeno durante la partita di campionato Pescara-Recanatese del 29 ottobre 2023. La Delfino Pescara 1936 Spa ha quindi adottato un provvedimento ai sensi dell'art. 1 del 'Sistema di Gradimento', approvato nel settembre 2018.

Di conseguenza, al tifoso responsabile è stato inibito l'acquisto dei biglietti per le prossime gare casalinghe del campionato di Serie C 2023/24, a partire dalla partita contro il Cesena. La società ha inoltre annunciato che sono in corso indagini per identificare coloro che hanno acceso e lanciato fumogeni durante la partita Pescara-Rimini del 13 novembre 2023, con l'intenzione di adottare ulteriori provvedimenti.

La Delfino Pescara 1936 ha ribadito la sua condanna verso comportamenti violenti e ha invitato tutti i sostenitori a contribuire a creare un ambiente sicuro e accogliente all'interno dello stadio, adatto a ogni tipo di spettatore, comprese le famiglie con bambini.