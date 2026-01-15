Pescara, dramma sul lungomare: 72enne trovato senza vita nel suo ufficio

L’uomo è stato rinvenuto a terra accanto alla scrivania in un ufficio del lungomare sud: l’allarme lanciato dopo il silenzio al telefono.

Un uomo di 72 anni è stato trovato morto nella serata di ieri all’interno del proprio ufficio, situato al piano terra di un edificio sul lungomare Cristoforo Colombo, nella zona sud di Pescara. Il corpo era riverso a terra, nei pressi della scrivania, e secondo una prima ricostruzione l’anziano sarebbe stato colpito da un malore improvviso.

La tragedia si è consumata nei pressi del Marina di Pescara, all’altezza del civico 84, non lontano dal porto turistico. L’allarme è scattato intorno alle 20.25, dopo che l’uomo non rispondeva più alle telefonate, facendo crescere la preoccupazione di chi cercava di contattarlo.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato, coordinata dal dirigente Pierpaolo Varrasso. A supporto sono giunti anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara, che hanno provveduto ad aprire la porta dell’ufficio, risultata chiusa dall’interno, consentendo così l’accesso ai soccorritori.

Una volta all’interno, non è rimasto altro che constatare il decesso. Al momento non emergono elementi di violenza e l’ipotesi prevalente resta quella di un evento naturale. Gli accertamenti di rito sono stati avviati per chiarire le cause esatte della morte, mentre la notizia ha rapidamente suscitato cordoglio nella zona del lungomare sud.