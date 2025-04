Pescara e Montesilvano si connettono con la nuova linea verde: un passo verso la sostenibilità

Il sindaco Carlo Masci definisce l'attivazione della linea "La Verde" tra Pescara e Montesilvano come un'importante conquista per la mobilità sostenibile e la qualità dell'aria.

Il 28 aprile 2025 segna una data storica per la mobilità urbana abruzzese: è stata attivata la nuova linea di trasporto pubblico "La Verde", che collega Pescara e Montesilvano attraverso l'uso di bus elettrici. Questo progetto, gestito dalla TUA S.p.A., rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e una riduzione dell'inquinamento atmosferico.

La prima corsa è partita alle 6:25 da Piazza della Repubblica a Pescara, raggiungendo il terminal del Pala Dean Martin a Montesilvano in 19 minuti. Il percorso segue l'ex tracciato ferroviario, noto come Strada Parco, un'area riqualificata che ora ospita il nuovo servizio. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha partecipato all'inaugurazione, esprimendo soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Oggi è stato scritto un pezzo di futuro della nostra città", ha dichiarato, sottolineando l'importanza di questo progetto per la comunità e l'ambiente.

La linea "La Verde" prevede partenze ogni 10 minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti nei festivi, offrendo un'alternativa efficiente e ecologica al trasporto privato. Questo servizio non solo migliora la qualità dell'aria, ma contribuisce anche a decongestionare il traffico urbano, rendendo la città più vivibile per tutti i residenti.

L'attivazione della linea "La Verde" è il risultato di anni di pianificazione e collaborazione tra le amministrazioni locali e regionali, e rappresenta un modello di integrazione tra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Con l'introduzione di questi mezzi elettrici, Pescara e Montesilvano fanno un passo importante verso un futuro più verde e meno inquinato.