Pescara in Rivolta: Nuova Protesta dei Tifosi Biancazzurri contro il Presidente Sebastiani

Oggi pomeriggio, i tifosi biancazzurri scenderanno in piazza per una nuova protesta contro il presidente Daniele Sebastiani. Il corteo, carico di sciarpe e bandiere, partirà alle 14:00 da Piazza Salotto e si dirigerà verso il comune di Pescara.

Nel comunicato ufficiale, i tifosi esprimono chiaramente la loro determinazione: "È arrivato il giorno dell'Orgoglio Biancazzurro. Ci ritroviamo e marciamo insieme per il bene della Pescara Calcio. È un dovere per tutti, ultras e non, famiglie, anziani e bambini. L'appuntamento è oggi alle 14 a Piazza Salotto; il corteo partirà alle 15 con destinazione Piazza Italia. Speriamo di trovare anche i politici e coloro che si definiscono pescaresi al 100% uniti con noi. Sabato dobbiamo far sentire la nostra voce e mostrare i nostri colori... Pescara è dei pescaresi! La gente, la città, la tifoseria... tutti uniti per mandarlo via! Pescara siamo noi".

Sul fronte societario, si respira ottimismo dopo l'incontro avvenuto ieri a Ferentino tra Sebastiani e l'imprenditore Rosettano Navarra. Navarra ha dichiarato che è pronto a formalizzare l'accordo entro 48 ore. Tra le ipotesi discusse, c'è la possibilità di offrire a Navarra la carica di Presidente del club biancazzurro, ma è ancora presto per confermare ufficialmente. Da parte di Sebastiani, c'è totale apertura verso questa soluzione.