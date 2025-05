Pescara paralizzata: chiusura rampe Asse Attrezzato, traffico nel caos

Dal 21 al 30 maggio, tre rampe dell'Asse Attrezzato chiuse per lavori urgenti, causando disagi e modifiche alla viabilità cittadina.

A partire dalle ore 7 di mercoledì 21 maggio e fino alle ore 20 di venerdì 30 maggio, la città di Pescara affronta significativi disagi alla circolazione a causa della chiusura temporanea di tre rampe dell'Asse Attrezzato . Questa misura è necessaria per consentire interventi di manutenzione straordinaria sui giunti di dilatazione, finanziati con fondi del PNRR per un totale di 940.500 euro.

Le rampe interessate dalla chiusura sono:

La rampa che da via Paolucci conduce al ponte in direzione monti-mare. La rampa che da piazza Italia immette sul ponte in direzione nord-sud. La rampa che da via Raffaele Paolucci porta al ponte in direzione mare-monti.

Queste chiusure, operative 24 ore su 24, hanno causato code e congestioni in diverse zone della città, con automobilisti costretti a percorsi alternativi e tempi di percorrenza aumentati. Il Comune ha predisposto itinerari alternativi attraverso il ponte Duca d'Aosta e il ponte Flaiano per alleviare i disagi .

Oltre ai lavori sull'Asse Attrezzato, la città è interessata da ulteriori cantieri, tra cui la demolizione dello svincolo "a trombetta" a San Silvestro, con conseguenti divieti di transito nel tratto compreso tra via Romualdo Pantini e la rotatoria di San Silvestro Spiaggia . Questi interventi mirano alla riqualificazione urbana e alla miglioramento della viabilità, ma comportano inevitabili disagi temporanei per i cittadini.

L'assessore alla Viabilità, Adelchi Sulpizio, ha dichiarato che si tratta di "lavori necessari, attesi da anni, come altri interventi in corso in città", sottolineando l'importanza di questi interventi per la sicurezza stradale e la modernizzazione delle infrastrutture.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare con anticipo i propri spostamenti, utilizzando, ove possibile, mezzi di trasporto alternativi o percorsi diversi per ridurre i tempi di percorrenza e contribuire a una gestione più efficiente del traffico durante questo periodo di lavori.