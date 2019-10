Pescara, vietato sbagliare: abruzzesi chiamati ad una conferma

Il rientro dopo la sosta da parte degli uomini di Zauri sarà fondamentale per toccar con mano quelle che saranno le ambizioni del club abruzzese. Un Pescara che era partito forte in questo inizio di stagione, con due vittorie e sprazzi di buon gioco che lasciavano ben sperare in vista del proseguo di un anno calcistico quanto meno sulla stessa falsa riga dello scorso. E invece un brusco stop, due pesanti sconfitte consecutive, con il Cittadella e quella soprattutto in casa contro il Crotone, persa nettamente col risultato di 0-3.

Per fortuna e bravura dei ragazzi di Zauri appena prima della sosta è arrivata una vittoria davvero pesante e significativa contro la terza squadra di fila militante nella zona playoff, l’Ascoli: questa volta è arrivato un bel successo per 0-2 che ha saputo ridare ossigeno alla squadra pescarese sia a livello di morale ma soprattutto di classifica, che cominciava ad essere piuttosto deficitaria.

L’obiettivo di inizio stagione, restare dentro le prime otto e riassaporare il sogno estivo dei playoff, è di nuovo a portata di mano: l’ottava piazza è lontana una sola lunghezza e la prossima sfida contro La Spezia è la migliore occasione possibile per dare continuità di risultati: i liguri sono in grande difficoltà, ultimi in classifica e reduci da quattro partite perse nelle ultime cinque: una sola vittoria e la peggior difesa di tutta la Serie B completano un quadro piuttosto complicato per i prossimi rivali del Pescara.

Anche le quote scommesse elaborate da bwin rispecchiano queste difficoltà, dando grande credito ad una vittoria casalinga fra le mura dell’Adriatico: a 2.10 la vittoria della squadra di casa, a 3.30 il pareggio mentre una vittoria degli ospiti è quotata a 3.40. La probabilità di vittoria del Pescara si aggira intorno al 45%, 28% per il segno X, mentre 27% per la vittoria dei liguri.

Il Pescara dovrà certamente ritrovare un equilibrio avuto solo all’inizio di questa stagione: ad oggi gli abruzzesi vivono una situazione diametralmente opposta fra difesa e attacco. Se quest’ultimo è il terzo migliore di tutto il campionato cadetto, con una grande costanza trovata in zona gol mandando in rete anche diversi uomini, lo stesso in positivo non si può dire di un reparto offensivo che è invece il secondo peggiore del torneo, a pari merito con altre compagini che stazionano nei bassifondi della classifica di Serie B.

Tocca dunque a Zauri trovare la giusta amalgama ed equilibrio fra dei reparti sembrati troppo scollati e con una squadra sin troppo lunga in alcuni frangenti dei match disputati in questo inizio di stagione: se l’attacco funziona, si dovrà lavorare decisamente su coperture e movimenti difensivi per non disperdere il grande potenziale offensivo di cui indubbiamente gode la squadra abruzzese.

Massima attenzione al prossimo avversario, guai a commettere l’errore di sottovalutarlo per non disperdere punti preziosi: La Spezia che giunge in Abruzzo senza nulla da perdere sabato prossimo alle ore 15, proprio per questo terribilmente pericoloso.