Pezzopane (Pd), “governo si impegni su Bimillenario di Ovidio”

“Il governo nomini e attivi immediatamente il comitato per le celebrazioni del Bimillenario di Ovidio e venga approvato nel Mille Proroghe un emendamento che permetta lo slittamento al dicembre 2019 della rendicontazione per gli eventi culturali previsti a Sulmona, città natale del poeta. Per questo fine ho già depositato una interrogazione su cui attendo risposta ed ora depositerò un opportuno emendamento”.

Così la deputata Dem Stefania Pezzopane, dell’Ufficio di Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Questa mattina a Sulmona - aggiunge Stefania Pezzopane - insieme con i rappresentanti di tutti gli enti locali coinvolti, a cominciare dalla Dmc che ha convocato fino alla Provincia, Comune e Regione Abruzzo, abbiamo chiesto al ministro della Cultura Bonisoli e al sottosegretario Vacca, peraltro l’unico componente abruzzese dell’intera compagine governativa, di impegnarsi e fare presto. Occorre assolutamente impedire il rischio di far saltare una manifestazione così rilevante, anche a livello internazionale, a duemila anni dalla scomparsa del grande poeta latino. La legge per le celebrazioni del Bimillenario Ovidiano è stata approvata nella scorsa legislatura con un voto bipartisan: lo stesso sforzo unitario chiediamo oggi al governo Lega-M5s.

La cultura non ha colore politico, ma rappresenta una grande opportunità di crescita collettiva. Ho già predisposto l’emendamento per prorogare i termini - conclude la deputata Dem - possono presentarlo tutte le forze politiche e se il governo darà il parere positivo, l’emendamento passerà e si risolve tutto con facilità”.