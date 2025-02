Piazza Duomo incompleta: il disastro annunciato e le penali che gravano sulla città

Il consigliere Paolo Romano denuncia il danno alla collettività e chiede risarcimenti per i gravi disagi causati dalla gestione dei lavori.

La riqualificazione di Piazza Duomo avrebbe dovuto essere completata il 21 dicembre 2023, ma oggi, a distanza di oltre un anno, i lavori sono ancora fermi. La ditta Penzi, incaricata dell'esecuzione, non sarà più quella a portare a termine l’opera. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di interrompere il contratto con l'impresa, mettendola in mora e diffidandola, riservandosi il diritto di chiedere il risarcimento per i danni causati dai numerosi inadempimenti contrattuali. Le penali accumulate fino ad ora ammontano a una cifra di ben 900mila euro, una somma che pesa notevolmente sulle finanze comunali.

La situazione era ampiamente prevedibile, tanto che già a luglio 2024 avevo sollevato la questione con un'interrogazione. In quell'occasione, avevo messo in evidenza che nessuno nell'amministrazione era in grado di fornire una data precisa per il completamento dei lavori, un fatto che consideravo estremamente grave. Durante l'interrogazione, avevo anche sottolineato come, nel nostro territorio, fosse ormai consuetudine che i lavori pubblici subissero ritardi continui, senza che le imprese venissero mai sanzionate con le dovute penali. Le proroghe, infatti, venivano concesse senza una vera giustificazione, spesso aggirando le normative previste dal Codice degli Appalti. Un esempio lampante di questa gestione inefficiente è il caso del Ponte Belvedere, un altro progetto che si sta rivelando un fallimento annunciato.

Nel caso specifico di Piazza Duomo, l’impresa ha beneficiato di ben due proroghe, oltre alle sospensioni legate a cause tecniche. Nonostante questo, la scadenza ultima per il termine dei lavori, fissata per il 18 giugno 2024, non è mai stata rispettata. Questo ritardo non solo ha compromesso la realizzazione dell'opera, ma ha creato un danno significativo alla comunità locale, visto che Piazza Duomo è un punto strategico per le attività commerciali che vi si affacciano.

Ora la situazione è ancora più preoccupante. Il progetto è fermo, e i cittadini continuano a subire i disagi derivanti dall’incertezza e dall'incompletezza dell'opera. Questo è un danno collettivo, e qualcuno dovrà rispondere politicamente di tutto ciò. È inaccettabile che un’opera di tale importanza venga trattata con tanta negligenza. È giunto il momento di chiedere giustizia e di assicurarsi che l’amministrazione faccia tutto il possibile per ottenere il risarcimento dei danni e per garantire che i lavori vengano finalmente completati, con il rispetto delle tempistiche e dei contratti previsti.