Picchia la Madre con Calci, Pugni e Coltelli, Lei Chiede Aiuto ai Vicini

La polizia arresta un 49enne per maltrattamenti e violazione del divieto di avvicinamento

Una mattinata di terrore a Pescara Colli, dove un uomo di 49 anni è stato arrestato per aver aggredito violentemente la madre. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe minacciato la madre, colpendola ripetutamente con calci e pugni, e lanciandole contro coltelli dalla cucina. La madre, terrorizzata, è riuscita a fuggire e a rifugiarsi dai vicini, che hanno immediatamente allertato il numero di emergenza 112.

Gli agenti della squadra volante sono intervenuti prontamente, soccorrendo la vittima e rintracciando l'aggressore, che presentava tracce di sangue sui vestiti, riconducibili alle ferite riportate dalla madre. Nell'abitazione, la polizia ha trovato vari oggetti danneggiati dalla furia dell'uomo.

Le indagini hanno rivelato che il 49enne minacciava la madre da tempo, avanzando richieste economiche e usando spesso coltelli per intimidirla. La donna aveva già denunciato il figlio in passato, e nel 2021 l'autorità giudiziaria aveva emesso un divieto di avvicinamento nei confronti dell'uomo, ancora in vigore al momento dell'arresto.

Il 49enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e inosservanza del divieto di avvicinamento.