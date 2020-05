Piogge e Temporali anche FORTI in arrivo sulla Penisola, drastico abbassamento temperature

Le condizioni meteo nella nuova settimana avranno connotati radicalmente opposti a quelli di quella appena passata, l'alta pressione di matrice africana che ha portato l'intensa ondata di caldo al Sud si sposterà verso il Mediterraneo orientale e da ovest, arriverà inesorabile il vortice di bassa pressione che per giorni ha portato temporali sulla Penisola Iberica.

Le avanguardie del peggioramento si cominceranno ad avvertire nella giornata di lunedì ma il minimo sarà sull'Italia centro meridionale solo tra martedì e mercoledì e poi tra giovedì e venerdì se ne andrà sulla Grecia.

Le regioni interessate dal peggioramento saranno essenzialmente la Sardegna, la Sicilia e i settori centro meridionali peninsulari.

Il Nord sarà solo lambito dall'instabilità che riguarderà a tratti la Liguria e l'Emilia Romagna senza escludere qualche piovasco pomeridiano sui rilievi alpini e prealpini.

A causa della natura del minimo, presente soprattutto alle quote superiori i fenomeni saranno abbastanza discontinui arealmente ma localmente i temporali che saranno la tipologia prevalente delle precipitazioni potranno risultare anche forti.

Difficile al momento dire con precisione dove, tuttavia pensiamo che la Sardegna sarà una delle regioni a rischio, poi le regioni del medio basso Adriatico e sicuramente le zone interne appenniniche dove avremo anche il contributo convettivo delle correnti instabili.

Anche la Sicilia potrebbe vedere qualche forte fenomeno ma per il momento non possiamo dare alcun dettaglio vista la situazione ancora delicata.

Per quanto riguarda il clima, l'avvicendamento del vortice verso l'Italia allontanerà definitivamente l'ondata calda africana verso la Grecia ma le temperature sull'estremo Sud resteranno abbastanza elevate anche lunedì e in parte martedì. Solo mercoledì la diminuzione avrà conquistato tutte le regioni. Una diminuzione che stando ai modelli potrà essere anche nell'ordine dei 10°C in meno rispetto a questi giorni, anche superiore ai 15°C in meno in Sicilia nel Palermitano.