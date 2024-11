Piogge e nebbie in arrivo: Sicilia e Sud colpiti, stabilità al Nord!

Le previsioni meteo della settimana: condizioni instabili con piogge al Sud, nebbie al Nord, ma tempo stabile su Alpi e Prealpi fino al weekend.

La settimana in arrivo si presenta con un mix di tempo stabile nelle regioni settentrionali, con la presenza di nebbie e nubi basse, e una maggiore instabilità nelle aree del Sud e delle isole maggiori, dove si prevedono piogge e rovesci. Le temperature si manterranno stabili, ma l’alternarsi di sole e nuvolosità potrebbe portare a qualche disguido, specialmente nelle aree più a Sud.

Giovedì 7 novembre vedrà al Nord la persistenza di foschie dense e banchi di nebbia che saranno localmente persistenti anche nel corso della giornata, in particolare nelle pianure. Tuttavia, le Alpi e le Prealpi godranno di una giornata prevalentemente soleggiata. Le temperature rimarranno stabili, con massime comprese tra 13°C e 16°C. Al Centro, ci sarà una variabilità del cielo con qualche annuoamento sulle coste dell'Adriatico, ma ampio sole sulle regioni tirreniche. Le foschie notturne potrebbero manifestarsi nelle valli. Le temperature si manterranno tra 16°C e 20°C. Al Sud, la Sicilia sarà più instabile, con possibili temporali nel settore ionico, mentre altrove il cielo risulterà per lo più sereno. Le temperature varieranno tra 18°C e 23°C.

Venerdì 8 novembre si presenterà con nebbie persistenti nelle pianure del Nord, ma il sole splenderà su Alpi e Prealpi. Le temperature non subiranno variazioni, restando tra 13°C e 16°C. Al Centro, i cieli si presenteranno nuvolosi, con piogge sparse sulla costa toscana e in Abruzzo. Le nebbie torneranno a farsi sentire nelle valli. Le massime si manterranno tra 16°C e 21°C. Al Sud, il cielo sarà molto nuvoloso in Sicilia, dove le piogge diffuse potrebbero estendersi anche alla Sardegna. Su altre zone del Sud, il tempo sarà variabile senza fenomeni significativi. Le temperature oscilleranno tra 19°C e 24°C.

Sabato 9 novembre porterà piogge in alcune zone delle isole maggiori e nella Puglia, mentre altrove il tempo rimarrà più stabile. Le nebbie al Nord persisteranno, ma il sole farà capolino su Alpi e Prealpi. Le temperature si manterranno stabili, con massime tra 14°C e 18°C al Nord, tra 16°C e 21°C al Centro, e tra 19°C e 23°C al Sud.

Per domenica 10 novembre, al Nord-Ovest il tempo sarà sereno, mentre al Nord-Est il cielo sarà limpido. Le regioni centrali tirreniche godranno di ampie schiarite, mentre su quelle adriatiche la nuvolosità sarà più irregolare, con piogge leggere in Abruzzo. Al Sud, le isole maggiori vedranno piogge moderate nella zona della Sicilia occidentale e della Sardegna. Altrove, il tempo sarà più stabile con ampie schiarite.

Infine, la previsione per lunedì 11 novembre indica un cielo prevalentemente sereno sulle regioni del Nord, mentre al Centro il cielo sarà variabile, con ampie schiarite su molte regioni. Le temperature rimarranno stabili, ma sarà necessario prepararsi a un possibile peggioramento del tempo a partire dal Sud e dalle Isole.

Nel complesso, la settimana si prevede caratterizzata da una buona stabilità al Nord, con qualche nebbia al mattino, e un tempo instabile sulle isole maggiori e il Sud, dove le piogge saranno più frequenti e persistenti.