Piogge e rovesci in arrivo: nuova perturbazione investe il Nord e la Toscana

Un vortice proveniente dal Mare del Nord porta nuove piogge sul Nord Italia e nubi in aumento nel Centro.

Una nuova perturbazione si sta avvicinando all'Italia, portando un peggioramento delle condizioni meteo su diverse regioni settentrionali e sulla Toscana. Un vasto sistema di bassa pressione si è sviluppato sul Mare del Nord, spingendo una serie di fronti perturbati attraverso l'Europa centrale e causando un graduale aumento della copertura nuvolosa su parte del nostro Paese.

La situazione attuale Al momento, le condizioni meteorologiche sono peggiorate durante la notte in alcune aree del Nord Italia, specialmente nelle vicinanze delle Alpi occidentali, dove si sono registrate deboli piogge isolate. Nubi compatte hanno coperto il Levante ligure e la Toscana, dove si sono verificati rovesci organizzati, in particolare nella zona di Pisa, anche se nelle prime ore del mattino si è osservata una temporanea attenuazione delle precipitazioni.

Sul resto del Paese, l'alta pressione presente sulle aree mediterranee garantisce una maggiore stabilità atmosferica, mantenendo condizioni più asciutte e soleggiate. Tuttavia, il quadro meteorologico potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Evoluzione delle prossime ore Nel corso della giornata, al Nord, il cielo si manterrà nuvoloso in gran parte della Val Padana, nel Levante Ligure e nelle zone alpine, con l'arrivo di deboli piogge a partire dal pomeriggio, soprattutto nelle aree montuose. In serata, si prevede un peggioramento più marcato, con piogge diffuse che interesseranno le Alpi, in particolare quelle centro-occidentali, e si estenderanno anche alle alte pianure piemontesi e lombarde, al Friuli Venezia Giulia e al Levante ligure.

Al Centro, il tempo sarà nuvoloso sulla medio-alta Toscana, con la possibilità di qualche pioggia sparsa che si attenuerà nel corso della giornata. Nubi in aumento interesseranno l'Umbria, l'alto Lazio e le aree interne delle Marche, dove potrebbero verificarsi isolati rovesci nel pomeriggio. Sul resto del Centro Italia, il cielo sarà per lo più parzialmente nuvoloso, con schiarite.

Al Sud, il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche lieve velatura del cielo. Anche sulla Sardegna, il bel tempo prevarrà, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Previsioni dettagliate per le prossime ore

Nord Italia : Nuvolosità diffusa in Val Padana e sulle Alpi, con deboli piogge dal pomeriggio. In serata, peggioramento delle condizioni meteo con rovesci più estesi, specialmente nelle aree alpine e sulle alte pianure di Piemonte e Lombardia.

: Nuvolosità diffusa in Val Padana e sulle Alpi, con deboli piogge dal pomeriggio. In serata, peggioramento delle condizioni meteo con rovesci più estesi, specialmente nelle aree alpine e sulle alte pianure di Piemonte e Lombardia. Centro Italia : Nubi compatte in Toscana, con piogge isolate che si attenueranno durante il giorno. Rovesci locali su Umbria, Lazio settentrionale e zone interne delle Marche.

: Nubi compatte in Toscana, con piogge isolate che si attenueranno durante il giorno. Rovesci locali su Umbria, Lazio settentrionale e zone interne delle Marche. Sud Italia: Tempo stabile e soleggiato, cielo poco nuvoloso. Condizioni simili in Sardegna, con prevalenza di cielo sereno.

Prospettive a breve termine Il peggioramento delle condizioni atmosferiche sarà limitato alle regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con il Sud che continuerà a beneficiare della protezione dell'anticiclone mediterraneo. Tuttavia, nelle prossime ore sarà importante monitorare l'evoluzione del vortice nordico, che potrebbe influenzare ulteriormente il tempo, soprattutto nelle regioni alpine e prealpine, dove le precipitazioni potrebbero intensificarsi.

Conclusioni Una nuova fase di maltempo è quindi in arrivo, con effetti principali al Nord e in alcune zone del Centro Italia. Le temperature non subiranno variazioni significative, ma il ritorno delle piogge e la presenza di nuvole compatte modificheranno il quadro meteorologico di diverse regioni. L'evoluzione sarà seguita con attenzione per capire se e quando altre aree del Paese potrebbero essere coinvolte nei prossimi giorni.