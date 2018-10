Piogge e temporali in arrivo sulla Penisola

Dopo una prima parte di settimana caratterizzata da variabilità atmosferica sull'Italia si avvicinerà una nuova perturbazione atlantica tra mercoledì e giovedì, il tutto per una saccatura che dalle latitudini europee settentrionali si approfondirà in direzione dell'Europa occidentale.

Per contro un flusso meridionale in quota si attiverà sul Mediterraneo portando un aumento delle nubi sui settori occidentali dell'Italia.

Stando alle ultime elaborazioni modellistiche già mercoledì rovesci e temporali raggiungeranno Liguria, Piemonte, VDA, parte della Lombardia e dell'Emilia con fenomeni localmente anche intensi sul medio-alto Piemonte. Attesi fenomeni anche sulla Sardegna e in Toscana.

Giovedì il maltempo insisterà tra Liguria, VDA e Piemonte con piogge e rovesci diffusi, localmente anche di forte intensità ma con tendenza ad attenuazione a fine giornata. Nel contempo rovesci e temporali interesseranno le Isole maggiori.

Venerdì il maltempo mollerà la presa al Nordovest con fenomeni in esaurimento e schiarite nel corso della giornata.

Per contro i fenomeni si dovrebbero concentrare tra Sardegna centro orientale e Sicilia ma anche qui con tendenza a miglioramento.

Per il weekend la situazione resta ancora assai incerta: al centro sud il bel tempo dovrebbe tornare protagonista anche se con ancora il rischio di qualche residuo fenomeno sulle Ioniche.

Al Nord, invece, le nubi dovrebbero tornare ad offuscare il sole domenica con anche qualche fenomeno a ridosso dei rilievi.

Stante la distanza temporale si tratta di una tendenza che necessita di conferme nei prossimi giorni.