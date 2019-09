Piogge e temporali sulla Penisola, temperature in netto calo

Nella notte appena trascorsa la perturbazione giunta dal Nord Europa ha provocato condizioni di diffusa instabilità su buona parte del Nord, con piogge e temporali che si sono concentrati al Nordovest ed in Emilia Romagna, mentre hanno cominciato a mollare la presa sul Triveneto. All'alba di giovedì i fenomeni insistono in Piemonte a ridosso delle Alpi Marittime ma hanno coinvolto anche la Liguria con frequenti sconfinamenti alla costa, specie di Ponente. Si sono attenuati invece in prossimità della zone alpine, dopo che tra la serata di mercoledì e la notte su giovedì si sono avuti accumuli pluviometrici fino a 100mm sul Verbano. Coinvolta da temporali e nubifragi l'Emilia Romagna sin dalla serata di mercoledì con accumuli fino a 70/80mm tra Ferrarese e Romagna, dove si sono avuti anche alcuni allagamenti. I fenomeni più intensi si sono scaricati sull'Appennino, in particolare su quello romagnolo dove gli accumuli pluviometrici toccano localmente punte di oltre 90mm.

Nel frattempo il fronte si è portato anche più a sud raggiungendo le regioni centrali e provocando piogge e temporali che si stanno rivelando più intensi sul lato adriatico ed in particolare dall'alba di oggi, giovedì, in Abruzzo. Qui forti temporali si stanno scaricando sulla costa ed hanno ormai raggiunto Molise e alta Puglia. I fenomeni risultano decisamente più deboli invece sul versante tirrenico, spesso del tutto assenti in Toscana. Prevale il bel tempo al Sud, non ancora raggiunto dalla perturbazione.

PROSSIME ORE.

Al Nord graduali schiarite interverranno in giornata sul Triveneto a partire dalle Alpi, mentre residua instabilità si attarderà su Piemonte occidentale ed Emilia Romagna con qualche pioggia in esaurimento in giornata e con tendenza a schiarite da nord sulla Val Padana. In Liguria qualche pioggia al mattino, poi in esaurimento.

Al Centro tempo instabile con piogge e temporali più frequenti sul versante adriatico, specie sulle zone interne di Marche ed Abruzzo,ma in attenuazione in serata con tendenza a schiarite a partire dalle Marche.

Al Sud instabilità in aumento con piogge e temporali che diverranno localmente intensi in Puglia, specie centro-settentrionale, tra pomeriggio e sera anche in Campania, Lucania e alta Calabria, sporadici o assenti sul resto della Calabria e in Sicilia.

Venerdì residua variabilità fino al mattino sulle zone ioniche con gli ultimi piovaschi in esaurimento, sul resto d'Italia torna a prevalere il bel tempo.