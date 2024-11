Piogge imminenti e anticiclone in arrivo: novità per il meteo in Italia

Rovesci in Sicilia e anticiclone al Nord, ma attese perturbazioni entro il weekend con possibili cambiamenti per tutta la Penisola.

L'Italia si trova a fronteggiare condizioni meteo disomogenee. Nel Sud, in particolare la Sicilia orientale, forti rovesci hanno portato accumuli significativi, toccando i 40 mm a Catania e superando i 60 mm nelle aree etnee, influenzate dall'effetto stau dell'Etna. Al Nord, il predominio dell'anticiclone mantiene tempo stabile, con nebbie persistenti soprattutto in pianura.

Le previsioni mostrano come questa situazione continuerà nei prossimi giorni. Mercoledì, al Nord la nebbia avvolgerà la Pianura Padana, mentre le Alpi e le Prealpi vedranno tempo sereno. Nel Centro Italia, si attende foschia lungo l'Adriatico con sole prevalente sulle regioni tirreniche. Al Sud, la Sicilia resterà interessata da piogge, mentre la Calabria ionica potrebbe essere solo parzialmente coperta da nuvole senza particolari precipitazioni. Giovedì, questa tendenza rimarrà invariata: nebbia al Nord, variabilità sulle Isole e stabilità sul resto della Penisola. Venerdì, l'instabilità si accentuerà in Sicilia, mentre il Nord vedrà nebbie in pianura e sole sulle montagne. Entro il weekend, venti di aria più fredda provenienti dal Nord Europa potrebbero portare perturbazioni verso il basso Adriatico e lo Ionio, segnalando un lieve calo delle temperature e un possibile incremento della instabilità sul versante orientale.

Nelle giornate successive, le previsioni indicano che la situazione potrebbe rimanere simile, con annuvolamenti sporadici sulle coste tirreniche e foschie notturne nelle valli interne.